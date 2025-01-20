100 مليون دولار متوسط الزيادة اليومية في ثروات أغنى 10 أشخاص خلال 2024

نمت ثروات المليارديرات حول العالم في 2024 إلى 3 أمثال مستواها في عام 2023؛ الأمر الذي أدى توقع منظمة "أوكسفام" ظهور 5 تريليونيرات على الأقل خلال 10 سنوات، وذلك بعدما كانت تتوقع قبل عام ظهور تريليونير واحد فحسب.

ظهور 204 مليارديرات جدد بمعدل 4 كل أسبوع

بحسب تقرير صدر اليوم الإثنين عن المنظمة التي تعتبر اتحاد دولي للمنظمات الخيرية، فإن ثروات مليارديرات العالم الذين يتركز 68% منهم في دول الشمال مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، زادت بمقدار تريليوني دولار في العام الماضي مع ظهور 204 مليارديرات جدد بمعدل 4 كل أسبوع.

إيلون ماسك المرشح الأقرب ليصبح أول تريليونير في العالم

وأوضحت المنظمة أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك هو المرشح الأقرب لأن يصبح أول تريليونير في العالم بثروة تقدر حاليًا عند 449 مليار دولار وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك

وكانت مؤسسة "إنفورما كونكت أكاديمي" (Informa Connect Academy) توقعت وفي سبتمبر الماضي، أن تصل ثروة مالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إلى تريليون دولار بحلول 2027 لو استمرت في النمو بمعدلها حينئذ البالغ 110% سنويًا.

ارتفاع عدد المليارديرات في العالم إلى 2769 شخصًا في 2024

فيما ارتفع عدد المليارديرات في العالم؛ ليبلغ 2769 شخصًا في 2024، مقارنة بـ 2565 مليارديرًا في 2023، مع نمو ثرواتهم إلى 15 تريليونًا، مسجلة ثاني أكبر زيادة سنوية منذ بدء تسجيل للبيانات.

ثروات أغنى 10 أشخاص زادت بمتوسط نحو 100 مليون دولار يوميًا

وأضاف تقرير المنظمة أن ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم زادت بمتوسط نحو 100 مليون دولار يوميًا خلال العام الماضي وحتى لو فقدوا 99% من ثرواتهم في لحظة واحدة فلن يخرجوا من نادي المليارديرات.

مطالبة الحكومات بفرض مزيد من الضرائب على الأغنياء

وعلى صعيد آخر؛ أشارت المنظمة إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 6.85 دولار يوميًا لا يزال كما هو منذ 1990 بحسب بيانات البنك الدولي، مطالبة الحكومات بفرض مزيد من الضرائب على الأغنياء لتقليل الفجوة.

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