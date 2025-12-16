التموين تعلن تطبيق أحدث نظم التسوق في فروع كاري أون

18 حجم الخط

قال الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين: إن ما يميز الفروع السلعية "كاري أون" التي يتم افتتاحها حاليًا هو الهوية الجديدة والتطوير الشامل الموجود بها، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف ناجي خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، على هامش افتتاح منفذ كاري أون مدينة الإنتاج الإعلامي، أنه يتم تطبيق أحدث النظم، ليشعر المواطن بأنه يتسوق في سلاسل تجارية كبرى معروفة.

وتابع ناجي بجانب ذلك فإن المنظومة التموينية متواجدة داخل المنفذ، بحيث يستطيع المواطن صرف التموين بصورة لائقة تليق به.

منفذ كاري أون مدينة الإنتاج الإعلامي

جدير بالذكر أن منفذ كاري أون مدينة الإنتاج الإعلامي مقام على مساحة 300 متر مربع ويضم أقسام سلع تموينية، عصائر، لحوم، مجمدات، خضروات، منتجات ألبان، أجبان، زيوت ومسلي، ورقيات منظفات، ارز مكرونة بقوليات.

ويتم طرح عدد كبير من المنتجات التي تنتجها 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلي شركات القطاع الخاص.

