رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية موسعة بمطار القاهرة الدولي

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب وصوله مباشرة لمطار القاهرة الدولي عائدا من العاصمة اللبنانية بيروت، جولة تفقدية موسعة بالمطار، ورافقه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمطارات المصرية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وجهود التطوير والتحديث الجارية، وشملت الجولة مبنيي الركاب (3) و(2)، وشارك في الجولة التفقدية المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

جولة رئيس مجلس الوزراء بمطار القاهرة الدولي

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الدولة على تطوير مختلف المطارات المصرية، بما فيها مطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف خلق تجربة سفر سلسة وعالية المستوى، بما يسهم في تعزيز قدرة وكفاءة قطاع الطيران المدني المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وذلك بالتوازي مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لمستهدفات الدولة في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تعليمات مشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة اتباع منظومة تشغيل متطورة، تشمل أحدث النظم في مجالات الملاحة الجوية، والعمليات الأرضية، وإدارة المباني، مع ضرورة دمج الابتكارات التقنية المستندة إلى نتائج الأبحاث والتطوير، بما يضمن بناء بيئة ذكية ومستدامة تُواكب المعايير العالمية.

مواصلة أعمال التطوير والتحديث لمطار القاهرة الدولي

وأشار وزير الطيران المدني إلى حرص الوزارة على مواصلة أعمال التطوير والتحديث لمطار القاهرة الدولي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المطار كمحور إقليمي لحركة الطيران، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة السياحة.

وأكد أن تحسين تجربة المسافرين وتطوير البنية التحتية وتزويدها بأحدث النظم التكنولوجية يأتي في مقدمة الاعتبارات؛ وذلك لضمان تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية تلبي المعايير الدولية، بما ينعكس إيجابًا على حركة السفر والسياحة، ويعزز من قدراتنا لمواكبة النمو المتزايد في حركة النقل الجوي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالتوجه إلى مبنى الركاب رقم (3)؛ حيث تفقد صالة الوصول، وشملت مناطق: البنوك، وجوازات السفر الإلكترونية، وسيور الحقائب، والجمارك؛ للاطلاع على منظومة العمل وسرعة إنهاء إجراءات دخول الركاب، وخدمة ليموزين مطار القاهرة الإلكترونية الجديدة.

كما شملت الجولة تفقد صالة السفر، حيث تم الاطلاع على نموذج دورات المياه الجديدة، ومنطقة الجمارك التي شرح منظومة العمل بها الدكتور محمد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، كما تم تفقد منطقة تفتيش السفر الدولي، ومناطق إجراءات الوزن والجوازات، إلى جانب تفقد البوابة الجديدة لفحص الجوازات، والمناطق التجارية التي تضم الأسواق الحرة والمطاعم، فضلًا عن متابعة أعمال التوسعة الجديدة لمناطق المطاعم، وتفقد صالات كبار الزوار (VIP).

توجيهات رئيس مجلس الوزراء بزيادة أعداد موظفي الجمارك

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير المزيد من أعداد الموظفين في منطقة الجمارك؛ لتوفير الوقت وتيسير سبل إنهاء الإجراءات للمسافرين والعائدين من السفر.

وعقب ذلك، تحرك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مبنى الركاب رقم (2)؛ حيث تم خلال الانتقال الإشارة إلى استراحة "بلازا بريميوم"، ضمن الخدمات المقدمة لركاب الترانزيت والمسافرين.

وبوصوله إلى مبنى الركاب رقم (2)، بدأ رئيس الوزراء جولة تفقدية شملت مناطق البنوك وماكينات الصراف الآلي، والدخول من منطقة التفتيش المركزي، ثم قام بجولة بداخل مناطق الأسواق الحرة والمطاعم، وتفقد أماكن انتظار المسافرين، والصالات المجهزة لانتظار الركاب المتجهين إلى الطائرات من طراز (A380)، بما يعكس جاهزية المبنى لاستيعاب الطرازات العريضة من الطائرات.

فندق الترانزيت التابع لشركة ميناء القاهرة الجوي

كما شملت الجولة تفقد فندق الترانزيت التابع لشركة ميناء القاهرة الجوي، حيث اطلع رئيس مجلس الوزراء على نموذج غرفة مفردة ونموذج غرفة مزدوجة، بما يسهم في توفير سبل الراحة لركاب الترانزيت، كما مر الدكتور مصطفى مدبولي كذلك بمنطقة المتحف داخل مبنى الركاب رقم (2)، واستراحة مميزة تعكس البعد الحضاري والثقافي لمطار القاهرة الدولي.

وشملت الجولة كذلك تفقد مركز عمليات مطار القاهرة الدولي، وهو الجهة المسئولة عن الإدارة والتنسيق الكامل لجميع العمليات التشغيلية داخل المطار على مدار الساعة، ويعمل باعتباره العقل المحرك لمنظومة التشغيل؛ حيث يتولى المتابعة اللحظية لحركة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار، بما في ذلك شركات الطيران والمراقبة الجوية والأجهزة الأمنية والخدمية؛ لضمان انتظام حركة التشغيل وسلامة الرحلات.

كما تمت الإشارة إلى أن المركز يضطلع بدور محوري في إدارة المواقف الطارئة والأزمات واتخاذ القرارات التشغيلية السريعة، بما يسهم في تقليل التأخيرات ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في مجال تشغيل المطارات.

