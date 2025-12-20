السبت 20 ديسمبر 2025
أحمد السقا يستأنف تصوير فيلم "خلي بالك من نفسك" الأسبوع المقبل

أحمد السقا وياسمين
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
يعود الفنان أحمد السقا لاستئناف تصوير مشاهد فيلم “خلي بالك من نفسك”، والذي يجمعه للمرة الأولى بالفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث انطلق تصوير الفيلم منذ عدة أسابيع، تم توقف لبناء بعض الديكورات الخاصة بالعمل، على أن يتم استئنافه خلال الأسبوع المقبل

ومن جانبه قال أحمد السقا في تصريحات خاصة لفيتو، إن فيلم “خلي بالك من نفسك”، هو تجربة مختلفة، تجمع بين الأكشن والدراما الاجتماعية، والكوميديا الراقية.

 

وأضاف السقا أنه مشغول حاليًا بتصوير عملين سينمائيين فيصور بجانب فيلم “خلي بالك من نفسك”، عمل آخر يحمل اسم “هيروشيما”، والذي من المفترض أن يعرض خلال عام 2026.

كان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز نشرا عبر حساباتهما الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي عددا من الصور تجمعهما معًا، من داخل كواليس تصوير فيلم “خلي بالك من نفسك”، الذي يعد التجربة الأولى لهما معًا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

أبطال فيلم خلي بالك من نفسك

فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف وممثلين أجانب، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

