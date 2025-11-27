الخميس 27 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

وحدة إخراج ثانية لفيلم خلي بالك من نفسك

ياسمين عبد العزيز،
ياسمين عبد العزيز،
قرر القائمون علي فيلم خلى بالك من نفسك إنشاء وحدة إخراج أخرى، تهتم بتصوير عددًا من المشاهد الخارجية للعمل، وبعض المشاهد التي لا يتواجد بها أبطال العمل، كي يتم تصوير العمل في أسرع وقت.

 

ويشارك  أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في بطولة فيلم “خلي بالك من نفسك” ومن المقرر أن تشهد أحداث العمل قصة حب تجمع الثنائي، مع وجود بعض مشاهد الأكشن التي تجمع بينهما أيضًا.


كان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز نشرا عبر حساباتهما الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي عددًا من الصور تجمعهما معًا، من داخل كواليس تصوير فيلم “خلي بالك من نفسك”، الذي يعد التجربة الأولى لهما معًا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

 

ومن المفترض أن يعرض الفيلم في مطلع العام المقبل، بعد الانتهاء من تصويره، ويكون جاهزا للعرض بالسينمات.

 

أبطال فيلم خلي بالك من نفسك

فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف وممثلين أجانب، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

