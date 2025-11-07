الجمعة 07 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

"وننسى اللي كان"، ياسمين عبد العزيز تورط خالد سرحان في قضية

خالد سرحان
خالد سرحان
يشارك الفنان خالد سرحان ضمن أحداث مسلسل “وننسى اللي كان” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويلعب خلال أحداث العمل دور صديقها، ولكنه يتورط معها في إحدى القضايا.

وعلمت فيتو من أحد القائمين على مسلسل “وننسى اللي كان” أن ياسمين عبدالعزيز ستظهر خلال العمل في شخصية مختلفة عليها تمامًا، ولم يكن هناك قصة حب تعيشها كالمعتاد في أعمالها.


وتابع، أنها ستظهر خلال العمل في دور عدوة الفنان كريم فهمي عداوة، لكن في الحلقات النهائية من العمل من المحتمل أن تتغير الأحداث.
 

وقررت الشركة المنتجة لمسلسل “وننسى اللي كان” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، عرض العمل خلال السباق الرمضاني 2026، في 30 حلقة.

 

وروجت الفنانة ياسمين عبد العزيز لمسلسلها الجديد المقرر طرحه بالموسم الرمضاني المقبل 2026.

مسلسل وننسى اللي كان

 ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة من سكريبت مسلسلها  “ وننسى اللي كان”، وأرفقتها بتعليق: “بإذن الله على قنوات Mbc إن شاء الله”.

  المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وبتوقيع المخرج محمد الجبيري.

أعمال رمضانية ونجاحات درامية

 وكانت ياسمين قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري، وشاركها البطولة عدد من النجوم بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبد الله، حيث دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي.

استعداد للعودة إلى السينما

على صعيد السينما، تستعد ياسمين عبد العزيز لاستئناف تصوير فيلمها الجديد «زوجة رجل مش مهم» الذي يشاركها بطولته الفنان أكرم حسني، ويخرجه معتز التوني، في إطار كوميدي يراهن على خفة ظلها وحضورها المعروف.

 

يُذكر أن آخر ظهور سينمائي لها كان من خلال فيلم «الأبلة طم طم» (2018) تأليف أيمن وتار وإخراج علي إدريس، وشارك في بطولته عدد من الكوميديانات أبرزهم حمدي المرغني وبيومي فؤاد.

الجريدة الرسمية