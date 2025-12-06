السبت 06 ديسمبر 2025
خارج الحدود

أزمة مقاتلات إف 35 بين تركيا وأمريكا تعود للواجهة من جديد

إف ٣٥
إف ٣٥
 ذكرت  صحيفة "يني آكيت" التركية في تقرير لها اليوم السبت،  أن 4 مقاتلات F-35 دفعت تركيا ثمنها بالكامل لواشنطن لا تزال في مستودع بقاعدة عسكرية في كاليفورنيا منذ عام 2019.

أزمة مقاتلات إف 35 بين تركيا وأمريكا تعود للواجهة من جديد 

وجاء في تقرير الصحيفة أن بقاء هذه الطائرات على الأراضي الأمريكية يثير نزاعات سياسية وقانونية مستمرة بين أنقرة وواشنطن، خاصة أن الجانب التركي سدد كامل قيمتها المالية.

وأوضحت الصحيفة أن  المسؤولين الأتراك يواصلون إثارة مسألة عدم وفاء واشنطن بالتزاماتها التعاقدية تجاه أنقرة، في ملف يبقى أحد أبرز نقاط الخلاف في العلاقات الثنائية بين البلدين.

محاولات تركية للحصول على 4 مقاتلات إف35

وتتحمل الولايات المتحدة نفقات الصيانة الفنية المتزايدة سنويا للطائرات الخاملة من ميزانيتها الخاصة.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية السماح لتركيا بالحصول على المقاتلات، مشترطا أن يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطوات تخدم المصالح الأمريكية في المقابل.

من جهته، أعرب السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، عن أمله في حل ملف تسليم المقاتلات قبل نهاية العام الجاري.

وعلى الرغم من إعلان البنتاجون سابقا عن إمكانية بيع المقاتلات لدول ثالثة، لم تتخذ أي خطوات عملية لتنفيذ هذا الخيار حتى الآن.

ويعود أصل الأزمة إلى عام 2017، حين وقعت تركيا عقدا مع روسيا لشراء منظومة صواريخ S-400 الدفاعية، واستلمتها فعليا في صيف وخريف 2019، رغم مطالبات واشنطن المتكررة بالتخلي عن الصفقة الروسية لصالح منظومة "باتريوت" الأمريكية.

ردا على ذلك، استبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج F-35، وفرضت عقوبات على مسؤولي قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون CAATSA الخاص بمعاقبة خصوم أمريكا.

