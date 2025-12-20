وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون مكتبة مصر العامة

18 حجم الخط

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقهما المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مكتبة مصر العامة، وذلك في مستهل زيارتهم لمحافظة الأقصر، عقب ختام جولتهما بمحافظتي قنا وسوهاج.

مكتبة مصر العامة

وأنشئت مكتبة مصر العامة عام 2006 على مساحة 2329 مترًا مربعًا، وتضم أربعة أدوار تشمل مركز التراث الحضاري، وقاعة الكالتشوراما المتخصصة في العروض الأثرية، وقاعة المصريات، وقاعة سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية، والركن الأمريكي التابع للمركز الثقافي الأمريكي.

كما تضم المكتبة مركزًا للتدريب على علوم الحاسب الآلي، وتعليم اللغة اليابانية والبرمجة للأطفال (الميكا اليابانية)، وتعليم اللغة الكورية بمشاركة متطوعين كوريين، إضافة إلى فصل كونفشيوس لتعليم اللغة الصينية، وتحتوي على آلاف الكتب الورقية والإلكترونية والمراجع العلمية والثقافية والدوريات المتخصصة، وتشمل المكتبة فروعًا لها بمراكز إسنا، والطود، وطيبة الجديدة، والكرنك، إلى جانب المكتبة المتنقلة.

وتفقدت الوزيرتان قاعات المكتبة المختلفة ومعامل اللغات، والركن الأمريكي وسفارة المعرفة وقاعة المصريات وقاعة الكالتشوراما واستمعتا لعرض على ٩ شاشات وهى حائزة على براءة اختراع مصرية والمسرح الروماني المطل على طريق الكباش وشاهدوا عروضا فنية راقصة، وحرصوا على التقاط مجموعة الصور الفوتوغرافية مع الطلاب والطالبات الذين تواجدوا في قاعات ومسرح المكتبة.

شارك في الجولة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء الدكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وفي ختام الجولة، أشادت الوزيرتان بالإمكانيات الموجودة في مكتبة مصر العامة بالأقصر والتي تعد نموذجًا حقيقيًا ومركزًا حيويًا يجمع بين التعليم والثقافة والمجتمع في مكان واحد، وأكدتا أهمية دورها في تعزيز الوعي وتشجيع القراءة والبحث لأبناء محافظة الأقصر.

