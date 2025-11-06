رفعت فياض: تدريس علم المصريات للأطفال خطوة لغرس الهوية التاريخية

18 حجم الخط

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن الوقت قد حان لتدريس علم المصريات للأطفال في المدارس، مشيرًا إلى أن هذا التوجه سيُطبق رسميًا من العام الدراسي المقبل، بدءًا من الصف الأول الابتدائي، في صورة جرعات معرفية مبسطة تناسب كل مرحلة عمرية.

وأوضح فياض، خلال مداخلة ببرنامج "نانسا" على قناة المحور، أن الهدف من هذه الخطوة هو غرس الانتماء وتعميق الفهم التدريجي لتاريخ مصر القديم والوسيط والحديث في وجدان الأطفال منذ الصغر.

تحول في فلسفة المناهج التعليمية

وأشار فياض إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير التعليم في مصر، موضحًا أن مادة التاريخ المصري أصبحت لأول مرة مادة إجبارية في شهادة البكالوريا الدولية، التي أصبحت بديلًا متصاعدًا عن الثانوية العامة التقليدية، بعد أن اختارها نحو 88% من طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام.

وأضاف أن البكالوريا تشمل أربعة مسارات رئيسية الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال والتجارة، الآداب والفنون، ويشترك جميع الطلاب في دراسة ثلاث مواد إجبارية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية الأولى، والتاريخ، مؤكدًا أن ذلك يمثل نقلة نوعية في ترسيخ الهوية الثقافية والتاريخية لدى الشباب المصري.

المتحف الكبير.. منارة للتعليم والوعي

ونوّه فياض إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة دولة واحدة شكّل لحظة فارقة في الوعي العالمي بتاريخ مصر، مشيرًا إلى أن هذا الحدث سيواكب تطوير المناهج الدراسية بدءًا من العام المقبل، بحيث تتناسب مع خصائص كل مرحلة عمرية وتدعم المعرفة التاريخية المتصلة بالواقع المصري الحديث.

