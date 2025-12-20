حبس وغرامة، عقوبة تمكين الأطفال من قيادة مركبة آلية

18 حجم الخط

أقر قانون الطفل عقوبات رادعة بحق كل من يمكن طفلا من قيادة مركبة آلية دون السن القانونية أو دون حيازة رخصة قيادة، باعتبار ذلك سلوكا يُعرض حياة الطفل والغير للخطر.



عقوبات قانون الطفل الجديد

وبحسب المادة 50 من قانون الطفل الجديد لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أى مركبة آلية.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصًا به.

