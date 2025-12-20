السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حبس وغرامة، عقوبة تمكين الأطفال من قيادة مركبة آلية

الدراجات النارية
الدراجات النارية
18 حجم الخط

أقر قانون الطفل عقوبات رادعة بحق كل من يمكن طفلا من قيادة مركبة آلية دون السن القانونية أو دون حيازة رخصة قيادة، باعتبار ذلك سلوكا يُعرض حياة الطفل والغير للخطر.


عقوبات قانون الطفل الجديد

وبحسب المادة 50 من قانون الطفل الجديد لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أى مركبة آلية.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصًا به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احكام قانون المرور قانون المرور قانون الطفل وزارة الصحة

الأكثر قراءة

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والبطاطس والخيار في سوق العبور

الزمالك يصطدم بحرس الحدود في كأس عاصمة مصر الليلة

حصاد 2025، السيسي وترامب يقودان تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية واستقرار الشرق الأوسط

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads