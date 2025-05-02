الجمعة 02 مايو 2025
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حوادث

ضبط 46 طن دقيق خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز في يوم واحد

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

وقد أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 46 طنا تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

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حملات تموينية مكبرة قطاع الأمن العام شرطة التموين والتجارة حملات تموينية

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