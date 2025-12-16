الخميس، "حفلة الكاتشب" تنطلق على مسرح الغد ضمن مشروع مدرسة العصفوري

18 حجم الخط

تفتتح فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، عرضها المسرحي الجديد «حفلة الكاتشب»، وذلك في إطار مشروع مدرسة العصفوري تحت إشراف المخرج الكبير سمير العصفوري، ومن إخراج أحمد صبري.

موعد افتتاح عرض حفلة الكاتشب

ومن المقرر افتتاح العرض اعتبارًا من الخميس الموافق 18 ديسمبر الجاري على مسرح الغد بالعجوزة، حيث يُقدَّم يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً، عدا يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

المخرج سمير العصفوري

وأوضح المخرج سمير العصفوري أن العرض يقدم رؤية فنية تمزج بين التمثيل والغناء والاستعراض، حاملًا رسالة إنسانية تدعو إلى السلام ونبذ العنف، من خلال طرح ساخر ينتقد عبثية الصراعات الإنسانية.

أبطال عرض حفلة الكاتشب

العرض المسرحي من تأليف وأشعار محمد زناتي، وبطولة: بسمة شوقي، فكري سليم، ضياء الدين زكريا، وليد فوزي، محمد عشماوي، ياسمين أسامة، أبو بكر حسين، سهيل راجح، ساندرا سامح، أحمد أبو الحسن، ديما هيجر، مونيكا وحيد، هبة شبل.

الديكور: محمود حنفي، الملابس: خلود أبو العينين، الماكياج: سارة طارق، الإضاءة: عز حلمي، الموسيقى والألحان: أحمد الناصر، فيديو مابينج: مصطفى فجل، الاستعراضات: محمد بحيري، مساعدا الإخراج: إسراء حسن وريهام علي، المخرج المنفذ: محمد أحمد كامل.

