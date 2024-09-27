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حوادث

تصادم توك توك بميكروباص على كورنيش حلوان (صورة)

تصادم سيارة بتوك
تصادم سيارة بتوك توك في حلوان، فيتو

وقع حادث تصادم بين توك توك وميكروباص بالشارع الغربي على الكورنيش  بدائرة قسم شرطة حلوان ووقع مصابين.

وانتقلت الخدمات المرورية لمكان الواقعة والاجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وجار معاينة مكان الحادث ونقل المصابين للمستشفى العام.

 

 حادث تصادم سيارة نقل بسيدة 

وعلى جانب آخر تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيدة أثناء عبور الطريق بقرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر مما أدى إلى شلل مروري بحركة الطريق.

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حادث تصادم الكورنيش توك توك

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