متحف التحرير يعرض قصة فريدة لسيدة غير ملكية شغلت مناصب مهمة في الدولة

18 حجم الخط

عرض المتحف المصري بالتحرير العديد من القطع الأثرية المهمة لتعويض خروج آثار توت عنخ آمون من مقرها القديم بالمتحف إلى مكان عرضها الجديد فيالمتحف المصري الكبير.

تابوت تويا

تابوت تويا المعروض بالمتحف المصري بالتحرير



ويعرض المتحف المصري بالتحرير، العديد من القطع الأثرية المهمة أبرزها تابوت تويا وهو جزء من المجموعة الجنائزية الكاملة التي اكتشفت في مقبرتها ومقبرة زوجها يويا (KV46) بوادي الملوك عام 1905.

ويعد تابوت تويا من أندر المقابر غير الملكية التي وجدت محتوياتها شبه سليمة، مما قدم نظرة فريدة على ثراء ومكانة النخبة العليا في تلك الفترة، وعكس منزلتها المرموقة التي تفوق منصبها الرسمي.

شخصية تويا في بلاط الأسرة الثامنة عشر

ويعد التابوت مصنوعا من الخشب، ولكن تم تزيينه بالكامل وتغطيته برقائق وصفائح من الذهب، بالإضافة إلى تطعيمه بالأحجار الكريمة أو العجينة الزجاجية الملونة.



كانت تويا شخصية رئيسية في بلاط الأسرة الثامنة عشرة، التي تمثل ذروة القوة والمجد للإمبراطورية المصرية القديمة، ولم تكن تويا ملكة حاكمة، بل كانت زوجة للمسؤول الرفيع "يويا"، الذي شغل مناصب هامة في الدولة، ارتبط نفوذها الحقيقي بكونها والدة الملكة تي، الزوجة الملكية العظيمة والمؤثرة للملك القوي أمنحتب الثالث، وهذا الدور كأم الملكة منحها مكانة اجتماعية وروحية استثنائية ونفوذًا غير مباشر داخل البلاط الملكي.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري بالتحرير يستقبل الزائرين يوميا، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

مواعيد حجز تذاكر زيارة المتحف المصري بالتحرير

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه يتم إغلاق باب حجز تذاكر الدخول بالمتحف المصري بالتحرير في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار تذاكر الزيارة تبدأ من 30 جنيها للزائر المصري و10 جنيهات للطالب المصري، فيما تصل أسعار تذاكر الزيارة للزائرين الأجانب الي 550 جنيها، وتصل إلى 275 جنيها للطلاب من الزائرين الأجانب.

قواعد التصوير داخل المتحف المصري بالتحرير

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أنه يسمح بالتصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل "مجانًا" ويسمح فقط بدون فلاش، كما يتم السماح بالدخول المجاني للأطفال حتى سن 6 سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.