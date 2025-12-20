ضبط قائد دراجة نارية متهم بخطف الحقائب بالقاهرة

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على قائد دراجة نارية، متهم بخطف حقيبة بها مبلغ مالي من موظف حال سيره بالشارع في مدينة نصر ولاذ بالفرار.

وتم التحفظ على دراجته التي استخدمها في جريمة الخطف التي ارتكابها.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة من أحد الأشخاص ولاذ بالفرار بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من موظف - مقيم بمحافظة القليوبية بتضرره من قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة يد خاصة به وبداخلها مبلغ مالى بأسلوب "الخطف" ولاذ بالفرار، وذلك أثناء سيره بدائرة القسم.



وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبحوزته المبلغ المالي المُشار إليه والدراجة النارية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

