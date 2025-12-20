السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائد دراجة نارية متهم بخطف الحقائب بالقاهرة

ضبط متهم بخطف حقيبة
ضبط متهم بخطف حقيبة في القاهرة، فيتو
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على قائد دراجة نارية، متهم  بخطف حقيبة بها مبلغ مالي من موظف حال سيره بالشارع في مدينة نصر ولاذ بالفرار.

وتم التحفظ على دراجته التي استخدمها في جريمة الخطف التي ارتكابها.
 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة من أحد الأشخاص ولاذ بالفرار بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من موظف - مقيم بمحافظة القليوبية بتضرره من قيام قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة يد خاصة به وبداخلها مبلغ مالى بأسلوب "الخطف" ولاذ بالفرار، وذلك أثناء سيره بدائرة القسم. 
 

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبحوزته المبلغ المالي المُشار إليه والدراجة النارية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

txt

القبض على عامل خطف حقيبة موظف أثناء سيره في الشارع بمدينة نصر (فيديو)

txt

خطف وابتزاز وانتقام، تفاصيل مسلسل غادة عبد الرازق في رمضان 2026

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن القاهرة مدينة نصر بوزارة الداخلية

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

طقس اليوم، الصعيد يسجل 5 درجات مئوية وتحذير من انخفاض درجات الحرارة الصغرى

الخطيب يفتح الباب لـ حسام عاشور من جديد، عودة مفاجئة لقائد الأهلي السابق بمنصب رسمي

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة عنيفة بفندق بالقاهرة الجديدة

أول تعليق من ترامب على ضرب أهداف لـ«داعش» في سوريا

وزير الحرب الأمريكي يكشف تفاصيل عملية "عين الصقر" في سوريا

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا الذباب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads