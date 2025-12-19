الأمن يلاحق خادمة متهمة بسرقة 5 آلاف دولار من فيلا بالشيخ زايد

18 حجم الخط

تواصل الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة جهودها لضبط خادمة متهمة بسرقة 5 آلاف دولار من فيلا بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وفرارها بعد الحادث.

وأوضح بيان أمني أن فريق البحث المكلف بجمع التحريات والمعلومات يعمل على كشف ملابسات الواقعة، عقب تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض الفيلا للسرقة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الخادمة، التي تعمل داخل الفيلا، استغلت عملها وقامت بالاستيلاء على المبلغ المالي، ثم فرت هاربة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وأخطرت النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للمنظومة القضائية.

كيف يعاقب القانون على السرقات؟

يعاقب القانون بالحبس مع الشغل على السرقات التي ترتكب في أماكن مسكونة أو معدة للسكن، أو في ملحقاتها، وكذلك في المحلات المعدة للعبادة.

وتشمل العقوبة أيضًا السرقات التي تتم في أماكن مسورة سواءً بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، إذا ارتكب الجاني السرقة عن طريق الكسر من الخارج أو التسور، أو باستخدام مفاتيح مصطنعة.

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

