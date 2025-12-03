بعد حسم نحو 50% من مقاعد البرلمان، خريطة تكتلات أحزاب الموالاة والمعارضة تحت القبة

18 حجم الخط

في ظل اقتراب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما تم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من مرحلتى الانتخابات، بدأت ملامح تشكيل البرلمان المقبل تتضح بشكل مبدئى، من حيث تكتلات الأحزاب والمعارضة والمستقلين.

الهيئة الوطنية للانتخابات

حيث كشفت النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجولة الأولى في كلا المرحلتين، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في القطاعات الأربعة علي مستوى الجمهورية، والتى تضم في تشكيلها عدد 12 حزب سياسي بالإضافة إلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

كما أسفرت النتائج عن فوز عدد من المقاعد بالجولة الأولى وإجراء إعادة علي عدد من المقاعد بالإضافة إلي إجراء الانتخابات من جديد في نحو 49 دائرة من دوائر المرحلة الأولى.

أحزاب الموالاة

ووفقا لتلك النتائج حتى الآن، بعد حزب مستقبل وطن هو أكثر الأحزاب المعروفة بأحزاب الموالاة التي حصدت عدد مقاعد سواء عبر القائمة الوطنية أو النظام الفردى، حيث حصل علي نحو 167 مقعد حتى الآن، بينما حصل حزب حماة الوطن علي 69 مقعدا والجبهة الوطنية علي 52 مقعدا حتى الآن، وحزب الشعب الجمهورى علي 18 مقعدا.



أحزاب المعارضة

أما أحزاب المعارضة فقد حصل حزب المصرى الديمقراطى علي 9 مقاعد حتى الآن، وحزب العدل علي 9 مقاعد وحزب الإصلاح والتنمية علي 8 مقاعد وحزب الوفد علي 8 مقاعد وحزب التجمع علي 4 مقاعد حتى الآن.



بينما حصل المستقلون علي نحو 13 مقعد حتى الآن، في الوقت الذي من المتوقع أن يرتفع ذلك العدد بعد انتهاء مراحل الانتخابات لاسيما في جولة الإعادة من المرحلة الثانية التي تشهد خوض 117 مرشح مستقل انتخابات الإعادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.