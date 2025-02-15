تسبب العقم لـ50% من المرضى، أعراض ومضاعفات بطانة الرحم المهاجرة

بطانة الرحم المهاجرة هي حالة يمكن أن تصيب الإناث، ويحدث ذلك عندما ينمو نسيج مشابه لنسيج بطانة الرحم خارجه قد يكون من الصعب تشخيصه ويحمل العديد من المضاعفات.

يستجيب النسيج للهرمونات التي تؤثر على الدورة الشهرية بنفس الطريقة التي يستجيب بها نسيج بطانة الرحم، ويتضخم وينزف مثل نسيج بطانة الرحم، ولكن لا يوجد مكان لأنسجة النفايات والدم للذهاب إليه.

النسيج ليس سرطانيًا، لكنه يمكن أن يؤدي إلى ندبات والالتصاقات، ويمكن أن يسد قناة فالوب، ويمكن أن تتكون الأكياس بسبب الدم المحبوس، وتلتحم الأنسجة، مما يؤدي إلى تغييرات في الأعضاء التناسلية.

تشمل الأعراض الألم والنزيف غير المعتاد، وقد يؤثر على فرص السيدة في الحمل، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

يعتقد الأطباء أن بطانة الرحم المهاجرة تؤثر على حوالي 11٪ من الإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عامًا، وهو أكثر شيوعًا بين أولئك في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر.

ما هي بطانة الرحم المهاجرة؟

يحدث التهاب بطانة الرحم عندما ينمو نسيج يشبه بطانة الرحم خارج الرحم، والنسيج الذي ينمو خارج الرحم في التهاب بطانة الرحم ليس هو نفسه نسيج بطانة الرحم، لكن لديهما بعض السمات المشتركة.

يمكن أن ينمو النسيج في أي مكان في الجسم، لكنه يؤثر عادة على منطقة الحوض، بما في ذلك:

المبايض

قناتي فالوب

الأنسجة التي تدعم الرحم

الجزء الخارجي من الرحم

يمكن أن ينمو نسيج بطانة الرحم أيضًا في مناطق أخرى، بما في ذلك الجهاز الهضمي والرئتين وحول القلب.

يطرد الجسم عادةً هذا النوع من الأنسجة أثناء الحيض، لكن النسيج الذي يتكون في التهاب بطانة الرحم قد يبقى في الجسم، مما قد يؤدي إلى الالتهاب، مع تحلل الأنسجة، يمكن أن يتكون نسيج ندبي.

أعراض بطانة الرحم المهاجرة

تتضمن أعراض بطانة الرحم ما يلي:

تقلصات مؤلمة تشبه تقلصات الدورة الشهرية

ألم طويل الأمد في أسفل الظهر والحوض

فترات أطول من 7 أيام

نزيف حاد أثناء الدورة الشهرية

مشاكل في الأمعاء والبول، بما في ذلك الألم والإسهال والإمساك والانتفاخ

دم في البراز أو البول

غثيان وقيء

إرهاق

ألم أثناء العلاقة الحميمة

نزيف بين الدورات الشهرية

صعوبة الحمل

الألم هو المؤشر الأكثر شيوعًا لبطانة الرحم، لكن شدة الألم لا ترتبط دائمًا بمدى المرض.

يختفي الألم غالبًا بعد انقطاع الطمث، عندما يتوقف الجسم عن إنتاج هرمون الاستروجين، ومع ذلك، إذا استخدمت المرأة العلاج الهرموني أثناء انقطاع الطمث، فقد تستمر الأعراض.

يوفر الحمل راحة مؤقتة من الأعراض.

أمراض ذات أعراض مماثلة لبطانة الرحم المهاجرة

قد يكون تشخيص بطانة الرحم صعبًا، وأحد أسباب ذلك هو أن الحالات الطبية الأخرى لها أعراض مماثلة، تشمل هذه:

مرض التهاب الحوض

أكياس المبيض

متلازمة القولون العصبي

تشمل مضاعفات بطانة الرحم ما يلي:

العقم، والذي يمكن أن يؤثر على ما يصل إلى 50٪ من المصابين بهذه الحالة

ارتفاع خطر الإصابة بسرطان المبيض أو سرطان الغدة الدرقية المرتبط ببطانة الرحم

أكياس المبيض

الالتهاب

تطور الأنسجة الندبية والالتصاقات

مضاعفات الأمعاء والمثانة

علاج بطانة الرحم المهاجرة

لا يوجد علاج حاليًا لبطانة الرحم المهاجرة، ولكن قد تساعد خيارات العلاج المختلفة في إدارة الأعراض، ​وهي تشمل:

تسكين الآلام

يمكن أن تساعد الأدوية في إدارة الألم، وهي تشمل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية والأدوية لتخفيف آلام الدورة الشهرية.

إذا لم تساعد الخيارات المتاحة دون وصفة طبية، فقد يصف الطبيب أدوية أقوى.

العلاج الهرموني

قد يوصي الطبيب بحبوب منع الحمل أو طرق هرمونية أخرى لمنع الحمل، مثل جهاز ميرينا، وفي بعض الحالات، قد يوصون بهرمون إطلاق الغدد التناسلية.

قد تعمل هذه على خفض مستويات هرمون الاستروجين وتساعد في الحد من نمو الأنسجة غير المرغوب فيها، ومع ذلك، لا يمكنها إصلاح الالتصاقات أو تحسين الخصوبة.

الجراحة

إذا لم تنجح العلاجات الأخرى، فقد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية لإزالة الأنسجة غير المرغوب فيها، وفي بعض الحالات، قد تكون استئصال الرحم مع إزالة المبيضين ضرورية.

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