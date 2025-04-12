أعراض بطانة الرحم المهاجرة وأسبابها وطرق علاجها والوقاية منها

بطانة الرحم المهاجرة حالة مرضية تصيب النساء في سن الإنجاب، حيث تنمو أنسجة مشابهة لبطانة الرحم خارج تجويف الرحم، ويمكن أن تظهر في مناطق مختلفة مثل المبيضين، وقناتي فالوب، والأمعاء، والمثانة، وتتسبب هذه الحالة في أعراض مؤلمة ومضاعفات صحية تؤثر على جودة حياة المرأة وقدرتها على الإنجاب.

أعراض بطانة الرحم المهاجرة

تتفاوت أعراض بطانة الرحم المهاجرة في شدتها من امرأة لأخرى، وقد لا تعاني بعض النساء من أي أعراض، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي. وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

آلام الحوض المزمنة: يعتبر ألم الحوض العرض الرئيسي لبطانة الرحم المهاجرة، ويكون مرتبطًا في معظم الأوقات بفترات الحيض، وقد يبدأ قبلها بعدة أيام ويستمر لبضعة أيام من بدايتها. وقد يوصف بأنه ألم حاد أو تشنجات مؤلمة، وقد يتفاقم بمرور الوقت.

عسر الطمث (آلام الدورة الشهرية الشديدة): تعاني المصابات ببطانة الرحم المهاجرة من آلام حيض أسوأ بكثير من المعتاد، وقد يصاحبها ألم في أسفل الظهر والبطن.

ألم أثناء الجماع أو بعده: يعتبر الألم أثناء ممارسة الجماع أو بعده من الأعراض الشائعة المصاحبة لهذه الحالة.

ألم أثناء التبول أو التبرز: قد تشعر المرأة بهذا الألم قبل فترة الحيض أو خلالها، خاصة إذا كانت بطانة الرحم المهاجرة موجودة بالقرب من المثانة أو الأمعاء.

نزيف حيضي غزير أو غير منتظم: قد تعاني بعض النساء من غزارة الحيض بشكل غير طبيعي أو نزيف بين فترات الحيض.

تأخر الإنجاب (العقم): قد تكون بطانة الرحم المهاجرة سببًا في صعوبة الحمل لدى بعض النساء.

أعراض أخرى: قد تشمل الإرهاق، والانتفاخ، والغثيان، والإسهال أو الإمساك، خاصة أثناء الدورة الشهرية.

أسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة

لا يزال السبب الدقيق لبطانة الرحم المهاجرة غير معروف، ولكن هناك عدة نظريات محتملة تشمل:

ارتجاع الحيض: حيث يتدفق دم الحيض المحتوي على خلايا بطانة الرحم إلى الخلف عبر قناتي فالوب إلى تجويف الحوض بدلًا من خروجه من المهبل.

انتقال الخلايا عبر الدم أو الجهاز الليمفاوي: قد تنتقل خلايا بطانة الرحم إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر الأوعية الدموية أو الجهاز الليمفاوي.

تحول الخلايا: قد تتحول بعض الخلايا في تجويف الحوض إلى خلايا شبيهة بخلايا بطانة الرحم.

اضطرابات الجهاز المناعي: قد يفشل الجهاز المناعي في التعرف على أنسجة بطانة الرحم التي تنمو خارج الرحم وتدميرها.

عوامل وراثية: قد يكون هناك استعداد وراثي للإصابة ببطانة الرحم المهاجرة.

طرق علاج بطانة الرحم المهاجرة

يهدف علاج بطانة الرحم المهاجرة إلى تخفيف الألم والسيطرة على الأعراض وتحسين الخصوبة إذا كانت المرأة ترغب في الإنجاب. وتشمل خيارات العلاج ما يلي:

الأدوية

مسكنات الألم: لتخفيف الآلام الخفيفة والمتوسطة.

العلاج الهرموني: يهدف إلى تقليل مستويات هرمون الإستروجين الذي يحفز نمو أنسجة بطانة الرحم المهاجرة. وتشمل الخيارات حبوب منع الحمل الهرمونية، والبروجستينات، ومناهضات ومضادات الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية (GnRH)، ومثبطات الأروماتاز.

الجراحة

الجراحة التحفظية: تهدف إلى إزالة أو تدمير أنسجة بطانة الرحم المهاجرة مع الحفاظ على الرحم والمبيضين، وتجرى غالبًا عن طريق المنظار.

استئصال الرحم والمبيضين (في الحالات الشديدة): قد يكون هذا الخيار مطروحًا للنساء اللاتي لا يرغبن في الإنجاب ولم تستجبن للعلاجات الأخرى.

علاجات تكميلية وبديلة: قد تساعد بعض العلاجات مثل الوخز بالإبر، واليوجا، والتدليك، والتغذية الصحية في تخفيف بعض الأعراض، ولكنها لا تعتبر علاجًا أساسيًا.

الوقاية من الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة

لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من بطانة الرحم المهاجرة، ولكن بعض العوامل قد تقلل من خطر الإصابة، مثل:

استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة: قد تساعد في تقليل تدفق الحيض وكميته.

ممارسة الرياضة بانتظام: قد تساعد في تنظيم الهرمونات وتقليل الالتهابات.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف وأحماض أوميغا 3: قد يساعد في تقليل الالتهابات ومستويات الإستروجين.

بطانة الرحم المهاجرة حالة شائعة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حياة المرأة. من الضروري استشارة الطبيب عند ظهور أي من الأعراض المذكورة للحصول على التشخيص الصحيح وخطة العلاج المناسبة. على الرغم من عدم وجود علاج نهائي لهذه الحالة، إلا أن هناك العديد من الخيارات العلاجية الفعالة التي يمكن أن تساعد في السيطرة على الأعراض وتحسين نوعية الحياة.

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