مصطفى إسماعيل لـ"المرتل" والطبلاوي لـ"المجود"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات المصحف المرتل

الساعة ٠٦:٠٠ صباحًا تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل

ما تيسر من سورتي البقرة وآل عمران — مدة التلاوة: ٢٩ دقيقة

الساعة ٠٨:٥٤ صباحًا

تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل

ما تيسر من سورة آل عمران — مدة التلاوة: ٢٩ دقيقة

الساعة ١٠:٤٠ صباحًا

تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل

ما تيسر من سورتي آل عمران – النساء — مدة التلاوة: ٢٩ دقيقة

الساعة ٢١:٣٠ مساءً

تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل

ما تيسر من سورة النساء — مدة التلاوة: ٣٠ دقيقة

الساعة ٠١:٠٠ بعد منتصف الليل

تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل

ما تيسر من سورة النساء — مدة التلاوة: ٣٠ دقيقة

الساعة ٠٢:٣٤ بعد منتصف الليل

تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل

ما تيسر من سورة النساء وأول المائدة — مدة التلاوة: ٣٠ دقيقة

الساعة ٠٣:٠٦ بعد منتصف الليل

تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل

ما تيسر من سورة المائدة — مدة التلاوة: ٢٩ دقيقة

الساعة ٠٣:٠٨ بعد منتصف الليل

تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل

ما تيسر من سورتي المائدة وآخر الأنعام — مدة التلاوة: ٣٠ دقيقة

فقرة المصحف المرتل برواية ورش الساعة ١٩:٠٠ مساءً

الشيخ محمود خليل الحصري

من سورة البقرة من الآية (۱۸۷) إلى الآية (۲۲۱)

تسبقها تقدمة للشيخ محمود برائق – مدة التلاوة: ٢٧ دقيقة و١٠ ثوانٍ

الساعة ٢٠:٥٥ مساءً

الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

من سورة البقرة من الآية (١٤٤) إلى الآية (١٨٦)

تسبقها تقدمة للشيخ محمود برائق – مدة التلاوة: ٢٣ دقيقة

الختمة المرتلة الساعة ٠١:٥٠ بعد منتصف الليل

القارئ الشحات محمد أنور

من الآية (۲۱) من سورة الأحقاف وحتى الآية (٢٦) من سورة الفتح — مدة التلاوة: ٣١ دقيقة

و تذاع في الساعة العاشرة صباحًا سورة الكهف كاملة، مرتلة برواية حفص عن عاصم والتلاوة هذه المرة بصوت القارئ الشيخ محمود على البنا

تلاوات القرآن المجود ليوم الجمعة

الساعة ٠٨:٠٠ صباحًا

تلاوة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي

ما تيسر من سورة الرعد — مدة التلاوة: ٣٠ دقيقة

الساعة ١٧:٤٨ (قرآن المغرب)

تلاوة للقارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي

ما تيسر من سورة الحجرات — مدة التلاوة: ٤٢ دقيقة

الساعة ١٩:١٧ (قرآن السهرة)

تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل

ما تيسر من سورة إبراهيم — مدة التلاوة: ٤٥ دقيقة

الساعة ٠٠:٢٤ بعد منتصف الليل

تلاوة للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي

ما تيسر من سور الفرقان / العلق / القدر — مدة التلاوة: ٤٤ دقيقة

الساعة ٠٤:١٨ قبل الفجر

تلاوة للقارئ الشيخ حمدي الزامل

ما تيسر من سورة الأنفال — مدة التلاوة: ٣٠ دقيقة

