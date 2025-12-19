مصرع شاب وإصابة شخصين آخرين في حادث تصادم بطريق السنطة - طنطا

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه وأُصيب 2 آخرين إثر حادث مروري وقع على الطريق الجديد “طنطا – زفتى” بين ملاكي ودراجة بخارية بالقرب من مدينة السنطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم فيما تم التحفظ على جثمان المتوفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتقوم الجهات المعنية بمدينة السنطة برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة نارية بالغربية

وشهدت منطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم حادث تصادم بين سيارة وفيسبا أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم بمدينة المحلة.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة بمركز المحلة وتم عمل الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

