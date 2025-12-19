الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب وإصابة شخصين آخرين في حادث تصادم بطريق السنطة - طنطا

حادث , فيتو
حادث , فيتو
18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه وأُصيب 2 آخرين إثر حادث مروري وقع على الطريق الجديد “طنطا – زفتى” بين ملاكي ودراجة بخارية بالقرب من مدينة السنطة.

محافظ الغربية: نستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات

السكة الحديد تطلق خدمة "ثالثة مكيفة" على خط القاهرة – طنطا غدا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة العام  لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم فيما تم التحفظ على جثمان المتوفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتقوم الجهات المعنية بمدينة السنطة برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

 

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة نارية بالغربية

 

وشهدت منطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم حادث تصادم بين سيارة وفيسبا أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم بمدينة المحلة.

 

علي الفور انتقلت قوات الشرطة بمركز المحلة وتم عمل الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية: نستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات

الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية

اللجنة العامة رقم 7 مركزي زفتى والسنطة تعلن الحصر العددي لفرز أصوات اللجان الفرعية

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة نارية بالغربية

الأكثر قراءة

تداول 26 ألف طن و1359 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

إصابة طالبة أجنبية إثر حريق بشقتها السكنية في الاسكندرية

السكة الحديد تطلق خدمة "ثالثة مكيفة" على خط القاهرة – طنطا غدا

طاهر محمد طاهر يسجل هدف التقدم لـ الأهلي في شباك سيراميكا

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يتاخر أمام بتروجيت بهدف في الشوط الأول

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سارة عبد العزيز تكشف حقيقة تقصير الثقافة في علاج السيناريست هناء عطية

غادة عبد الرازاق تعتذر عن مسلسلها في رمضان 2026

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق أمم أفريقيا.. توتنهام ضد ليفربول.. نهائي السوبر الإيطالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل رجب هو شهر الله؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الآخرة لسداد الدين وسعة الرزق

تفسير حلم أكل العدس في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads