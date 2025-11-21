إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة نارية بالغربية

18 حجم الخط

شهدت منطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم حادث تصادم بين سيارة وفيسبا أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم بمدينة المحلة.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة بمركز المحلة وتم عمل الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق في ظروف الواقعة وتحديد أسباب التصادم.

