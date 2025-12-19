الجمعة 19 ديسمبر 2025
اقتصاد

الدولار يسجل 448.73 جنيه في بنك السودان المركزي

سعر الجنيه السوداني، شهد سعر صرف الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي، في ختام تعاملات الأسبوع.

وتستعرض “فيتو” سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم.

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي 

سجل سعر الدولار في بنك السودان المركزي نحو 445.39 جنيه للشراء، 448.73 جنيه للبيع.

الجنيه السوداني العملة الرسمية لجمهورية السودان

يعتبر الجنيه السوداني العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويرمز له بالرمز SDG، ويعرف اختصارًا باسم ج. س.، ويصدر الجنيه السوداني من قبل بنك السودان المركزي، كما يستخدم في جميع المعاملات المالية داخل البلاد.

وتعد العملة السودانية رمزًا للسيادة الوطنية، وتعكس مراحل التطور الاقتصادي والسياسي التي مر بها السودان عبر تاريخه الحديث.

تاريخ الجنيه السوداني

يعود تاريخ الجنيه السوداني إلى عام 1956، أي بعد استقلال السودان عن الحكم الثنائي المصري البريطاني، عندما تم إصدار الجنيه السوداني الأول ليحل محل الجنيه المصري الذي كان متداولًا في البلاد.

 وفي عام 1992، تم استبدال الجنيه بالدينار السوداني نتيجة التضخم الاقتصادي الحاد، لكن الجنيه عاد مرة أخرى عام 2007 بعد اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب الأهلية، ليُعرف بـ“الجنيه السوداني الجديد” (SDG).

ومع مرور السنوات، واجه الجنيه السوداني عدة تحديات اقتصادية بسبب تقلب أسعار النفط، والانفصال عن جنوب السودان عام 2011 الذي أدى إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط، مما أثر على قيمة العملة واستقرارها.

الفئات الورقية والمعدنية

يصدر بنك السودان المركزي أوراق الجنيه السوداني بفئات متعددة، تحمل تصاميم مستوحاة من التراث السوداني والمعالم التاريخية.

الفئات الورقية المتداولة تشمل:

-10 جنيهات – باللون الأخضر، تُجسّد مناظر زراعية ورموز إنتاجية.

-20 جنيهًا – باللون الأزرق، تُظهر معالم من الصناعات الوطنية.

-50 جنيهًا – باللون البنفسجي، تعكس مشاهد من التنمية والبنية التحتية.

-100 جنيه – باللون الأحمر، تبرز شخصيات وطنية ورموزًا من التاريخ السوداني.

-200 جنيه – باللون الأصفر، تمثل الاقتصاد الوطني والنهضة الحديثة.

-500 جنيه – باللون البني، وهي أكبر فئة نقدية حاليًا، وترمز إلى الوحدة الوطنية والتقدم. 

كما ينقسم الجنيه السوداني إلى 100 قرش، وتتوفر العملات المعدنية في الفئات التالية:

-جنيه

-2 جنيه

-5 جنيهات

وتحمل العملات صورًا ورموزًا وطنية مثل شعار السودان (الصقر الجريح)، وأشكال من التراث الزراعي والحيواني.

الجنيه السوداني في الاقتصاد الوطني

ويعد الجنيه السوداني مرآةً للوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تأثر على مر العقود بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبيرة، ورغم التحديات مثل التضخم وتراجع قيمة الصادرات، يسعى بنك السودان المركزي إلى تطبيق سياسات نقدية تهدف إلى استقرار العملة وتحسين الثقة في النظام المالي.

كما يعتمد الاقتصاد السوداني بدرجة كبيرة على الزراعة، والثروة الحيوانية، والذهب، إلى جانب الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق تنمية مستدامة.

ورغم الصعوبات التي واجهها الاقتصاد السوداني، لا يزال الجنيه يمثل رمزًا للهوية الوطنية والاستقلال الاقتصادي، كما يعكس تصميمه ملامح الشعب السوداني وثقافته المتنوعة، وإصراره على النهوض من الأزمات نحو مستقبل أفضل، فهو ليس مجرد وسيلةً للتبادل التجاري، بل رمزًا للصمود والإرادة في مواجهة التحديات، وتجسيدًا لطموحات السودان في تحقيق  الاستقرار.

