الخطيب وكوجاك يشاركان فى افتتاح القمة الثانية للاستثمار غدا

يشارك حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كجوك وزير المالية، فى افتتاح فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، غدا الاثنين المقبل 1 ديسمبر 2025، والذي تنطلق فعالياتها برعاية وزارتي الصحة والسكان، والمالية، وكل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية. كما يأتى ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان



ويشارك في فعاليات القمة ممثلي الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمارات في الرعاية الصحية بحضور سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانونية وكبرى البنوك.

المحفزات الاستثمارية الجديدة



وتأتى فعّاليات القمة لهذا العام وسط اهتمامًا حكوميًا كبيرًا في ضوء المحفزات الاستثمارية الجديدة وطروحات مشروعات الشراكة والطروحات الخاصة بالاستثمار في جميع تخصصات الرعاية الصحية، وفي ضوء الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية والصحية لدعم وتحفيز الاستثمار في القطاع.



المجالات الطبية والعلاجية والصناعية



كما تشهد القمة إقبالًا كبيرًا من المستثمرين ومؤسسات التمويل وقيادات الاستثمار في مختلف المجالات الطبية والعلاجية والصناعية، نظرًا لفرص التوسع والنمو الهائلة في القطاع وخاصة مع استقرار أسعار الصرف ووفرة العملات الأجنبية والبدء التدريجي لتراجع معدلات الفائدة المصرفية، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، فضلًا عن الاهتمام الدولي بحضور السفارات الأجنبية.

وتبدأ فعاليات المؤتمر بالكلمة الافتتاحية لـ دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وكذلك أحمد كجوك وزير المالية، وكلمة الدكتورة غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية، كما يشارك في الجلسة الافتتاحية سفير تركيا في القاهرة صالح متلو شن متحدثًا، ومن بين أبرز الحضور ممثلي سفارات روسيا وبريطانيا وسويسرا واليونان والنمسا وإيطاليا.

وتتضمن القمة جلسة الصناعات الطبية جهود توطين الصناعات الطبية والدوائية ومستلزمات الانتاج وآليات التمويل المصرفي وغير المصرفي في ظل استقرار سعر الصرف وتراجع أسعار الفائدة، ويتباحث خلالها كل من الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية،و نفين كشميري نائب الرئيس التنفيذي لبنك المصرف المتحدث.

