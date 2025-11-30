الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الخطيب وكوجاك يشاركان فى افتتاح القمة الثانية للاستثمار غدا

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب
18 حجم الخط

 

 يشارك حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كجوك وزير المالية، فى افتتاح  فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، غدا الاثنين المقبل 1 ديسمبر 2025، والذي تنطلق فعالياتها برعاية وزارتي الصحة والسكان، والمالية، وكل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية. كما يأتى ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان
 

ويشارك في فعاليات القمة ممثلي الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمارات في الرعاية الصحية بحضور سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانونية وكبرى البنوك.

 المحفزات الاستثمارية الجديدة
 

وتأتى  فعّاليات القمة لهذا العام  وسط  اهتمامًا حكوميًا كبيرًا في ضوء المحفزات الاستثمارية الجديدة وطروحات مشروعات الشراكة والطروحات الخاصة بالاستثمار في جميع تخصصات الرعاية الصحية، وفي ضوء الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئات الاقتصادية والصحية لدعم وتحفيز الاستثمار في القطاع.
 

المجالات الطبية والعلاجية والصناعية


كما  تشهد القمة إقبالًا كبيرًا من المستثمرين ومؤسسات التمويل وقيادات الاستثمار في مختلف المجالات الطبية والعلاجية والصناعية، نظرًا لفرص التوسع والنمو الهائلة في القطاع وخاصة مع استقرار أسعار الصرف ووفرة العملات الأجنبية والبدء التدريجي لتراجع معدلات الفائدة المصرفية، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، فضلًا عن الاهتمام الدولي بحضور السفارات الأجنبية.

وتبدأ فعاليات المؤتمر بالكلمة الافتتاحية لـ دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وكذلك  أحمد كجوك وزير المالية، وكلمة الدكتورة غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية، كما يشارك في الجلسة الافتتاحية سفير تركيا في القاهرة  صالح متلو شن متحدثًا، ومن بين أبرز الحضور ممثلي سفارات روسيا وبريطانيا وسويسرا واليونان والنمسا وإيطاليا.

وتتضمن القمة جلسة الصناعات الطبية جهود توطين الصناعات الطبية والدوائية ومستلزمات الانتاج وآليات التمويل المصرفي وغير المصرفي في ظل استقرار سعر الصرف وتراجع أسعار الفائدة، ويتباحث خلالها كل من الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية،و نفين كشميري نائب الرئيس التنفيذي لبنك المصرف المتحدث.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السنوية الثانية للاستثمار الرعاية الصحية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة

مواد متعلقة

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة.. السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.. زيادة الاستثمارات الخاصة.. وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة

هيئة الاستثمار: الإصلاحات الضريبية الجديدة تهدف لتحسين تصنيف مصر بممارسة الأعمال

محافظ القاهرة: الأسبوع الكويتي يهدف إلى تعزيز الاستثمار

رئيس هيئة الاستثمار: مصر وعُمان تجمعهما رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس في ريمونتادا مثيرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

توقفت مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

الدوري الإسباني، فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الوقت القاتل

الدوري الانجليزي، كريستال بالاس يتقدم على مان يونايتد بهدف في الشوط الأول

إنبي يخطف فوزا قاتلا أمام المقاولون ويطيح به خارج كأس مصر

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس

مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

هل الحجاب فرض؟ وما هي مواصفاته؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية