الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

30.591 جنيها، سعر الين الياباني في البنك المركزي اليوم

سعر الين الياباني
سعر الين الياباني
18 حجم الخط

سعر الين الياباني، واصل سعر الين الياباني استقراره أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية في ختام تعاملات الأسبوع.

وتستعرض «فيتو» سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي 

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي نحو 30.50 جنيها للشراء 30.591 جنيها للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر 100 ين ياباني في بنك مصر نحو  30.47 جنيها للشراء، 30.64 جنيها للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك الأهلي 

سجل سعر100ين ياباني في البنك الأهلي نحو 30.47 جنيها للشراء، 30.65 جنيها للبيع.

 

 الين الياباني
 الين الياباني، فيتو

الين الياباني العملة الرسمية لليابان

الين الياباني هو العملة الرسمية لدولة اليابان، ويرمز له بالرمز (¥) أو (JPY)، ويُعتبر من أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو.

ويُصدر بنك اليابان المركزي  العملة اليابانية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد. 

يعود تاريخ الين الياباني إلى عام 1871 عندما تم اعتماده رسميًا بدلًا من النظام النقدي القديم، وجاء اسمه من كلمة “ين” التي تعني الدائرة باللغة اليابانية، في إشارة إلى شكل العملة المعدنية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الين الياباني رمزًا للاقتصاد الياباني القوي، ويمثل إحدى العملات الآمنة في الأسواق العالمية.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1000 ين: باللون الأزرق، وتحمل صورة العالم الطبي “هيديو نوغوتشي”.

2000 ين: باللون الأخضر الفاتح، وتُظهر مشهدًا من قلعة شوري التاريخية.

5000 ين: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الكاتبة “إتشو هيغوتشي”.

10000 ين: باللون البني، وتحمل صورة “فوكوزاوا يوكيتشي”، أحد رموز التعليم في اليابان.

 الين الياباني
 الين الياباني، فيتو

العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 ين، 5 ين، 10 ين، 50 ين، 100 ين، و500 ين، وتُصنع من معادن مختلفة مثل الألومنيوم والنحاس والنيكل.

الين الياباني في السوق

يعد الين الياباني من أهم العملات في أسواق الصرف العالمية، ويُستخدم كعملة احتياطية في العديد من الدول، كما يُعرف الين بأنه عملة الملاذ الآمن، إذ يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وشهد الين الياباني خلال السنوات الأخيرة تطويرات في تصميماته وتقنيات الأمان المستخدمة في طباعة العملة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزي اليوم البنوك المصرية البنك الاهلي العملة اليابانية الين الياباني امام الجنيه الين الياباني الين ختام تعاملات الأسبوع مقابل الجنيه

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار

آخر تطورات سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الريال القطري يسجل 13.07 جنيه للبيع في البنك المركزي

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم

الأكثر قراءة

بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

برد مفاجئ يضرب البلاد، كاترين تلامس الصفر وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد يوسف بالأقصر بحضور وزير الأوقاف (بث مباشر)

خالد عبد الغفار يلتقي وزير الصحة التونسي لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي

انخفاض ملموس في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6605 جنيهات

خدمات

المزيد

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

الريال العماني يسجل 123.77 جنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بقدوم مولود جديد

دعاء صباح يوم الجمعة لنيل المراد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads