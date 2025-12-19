تصريحات مثيرة من مدرب ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

18 حجم الخط

أكد مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، أن فريقه يسعى إلى إنهاء عام 2025 بأفضل صورة ممكنة، عندما يستضيف إشبيلية مساء غدا السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، مشددًا على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل الدخول في عام 2026.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة، وصف ألونسو مواجهة إشبيلية بأنها “آخر مباراة في عام 2025، ونهاية مرحلة شاقة تطلبت خوض عدد كبير من المباريات”.

احلام ألونسو

وأضاف مدرب الملكي: "نريد أن ننهي هذا العام بشكل جيد، وأن نغادر بارتياح وشعور إيجابي، حتى نبدأ 2026 بطاقة وحماس وتفاؤل. إشبيلية منافس صعب، يفرض عليك الكثير داخل الملعب، ويلعب بأسلوب المواجهات الفردية، ولديه لاعبين مميزين في الصراعات الثنائية وفي التعامل مع الكرة".

وأوضح مدرب النادي الملكي أن اللعب على أرض البرنابيو يمنح الفريق دافعًا إضافيًا، قائلا: "نلعب على ملعبنا، ونريد أن يستمتع الجمهور بالمباراة، وأن نقدم لهم أداءً يليق باسم ريال مدريد”.

وعن علاقته بإدارة النادي الاسباني، أكد ألونسو أن التواصل كان إيجابيا منذ اليوم الأول، موضحا: "منذ البداية، علاقتنا كانت قريبة ومبنية على الاحترام والمودة، ونحن ندرك طبيعة المشروع والأهداف التي نسعى لتحقيقها".

وتابع: “الطريق طويل، وستكون هناك فترات جيدة وأخرى أقل جودة، وهذا أمر طبيعي في ناد بحجم ريال مدريد”.

