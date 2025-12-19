وزير الخارجية: "الضبعة والمنطقة الصناعية" ركيزتا التعاون مع روسيا

18 حجم الخط

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا تشهد تطورًا مستمرًا وتصاعديًا، مشددًا على وجود علاقات تجارية متميزة تربط بين القاهرة وموسكو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير عبد العاطي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم، في أعقاب جلسة مباحثات موسعة بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

المشروعات الكبرى والتعاون الاقتصادي

وصرح الدكتور عبد العاطي بأن مشروع محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس يظلان هما الأهم في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن الجانبين يعملان بجدية على تطوير التعاون في كافة المجالات الحيوية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

السياحة والمقاصد الجديدة

وفيما يخص قطاع السياحة، أشار وزير الخارجية إلى أهمية التدفقات السياحية الروسية إلى المقاصد المصرية، لافتًا إلى تطلع مصر لاستقبال السائحين الروس في المقاصد الثقافية والسياحية الجديدة، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي يمثل صرحًا حضاريًا عالميًا.

علاقات قائمة على الاحترام المتبادل

ونوه عبد العاطي إلى أن العلاقات المصرية الروسية علاقة تاريخية قائمة على أسس متينة من التعاون والاحترام المتبادل، والحرص المشترك على تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في المنطقة.

مباحثات ثنائية وموسعة

وكان الوزير بدر عبد العاطي قد استقبل نظيره الروسي ظهر اليوم، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات مغلقة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

