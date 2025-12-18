الخميس 18 ديسمبر 2025
عقارات

14 يناير، تقنين مجموعة جديدة من أراضي العبور الجديدة

وزارة الإسكان والمرافق،
وزارة الإسكان والمرافق، فيتو
18 حجم الخط

كشفت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تقنين دفعة جديدة من أراضي المواطنين بمدينة العبور الجديدة، الذين تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية الأحد 14 يناير المقبل.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم يوم الأحد المقبل الموافق 21/12/2025، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة، على أن يتم استكمال التسليم حتى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 وفق المواعيد المقررة.
وأكد وزير الإسكان، حرص الوزارة على تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، مشددًا على التنظيم الجيد لمنظومة طرح الأراضي وتوفير مختلف سبل الدعم.
وأوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة،  أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 593: 633، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢١، والقطع من 634: 673 يوم الإثنين٢٠٢٥/١٢/٢٢، والقطع من 674: 713، يوم الثلاثاء 23/12/2025، والقطع من 714: 753، يوم الأربعاء ٢٠٢٥/١٢/٢٤، والقطع من ٧٥٤: 793، يوم الخميس 25/12/2025.
وأضافوا أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 794: 833، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢٨، والقطع من 834: 856، يوم الإثنين 29/12/2025، وتخصيص يومي الثلاثاء 30/12/2025، والأربعاء 31/12/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة.

تطرح الوزارة بالعاصمة الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 3935 مترا بسعر 28470 جنيها.

وتطرح بمدينة الشروق أرض حضانة بمساحة 1731 مترًا بسعر 14130 جنيهًا وأرضًا تجاري إداري بمساحة 2893 مترًا بسعر 18625 جنيهًا وأرضًا تعليمي بمساحة 8441 مترًا بسعر 10000 جنيه.

وتطرح بـ مدينة 15 مايو أرض تعليمي مدرسة بمساحة 6390 مترًا بسعر 10040 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 1120 مترًا بسعر 7805 جنيهات، وأرض ترفيهي حق انتفاع بمساحة 525 مترًا وأرض حضانة بمساحة 1810 أمتار بسعر 8555 جنيهًا.

