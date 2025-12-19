وقفات على ضفاف الأمل

18 حجم الخط

● المجد تصنعه العقول النيَّرة والعزيمة الحقيقية والحزم والجدية والإرادة القوية والاجتهاد المتوج بالإخلاص بكل مصداقية.. الفلوس ليست كل شيء، الفلوس لا تصنع أمجادا ولا تخلق عزيمة ولا تبني إرادة ولا تصنع نجاحا.



● آفة كل رزق الغرور، فالغرور هو الحاجز والفاصل والحائل بينك وبين عفو ربك ورحمته وفضله وكرمه.. جاهل ثم جاهل ثم جاهل؛ كل مَن اغتر بنعمة فنسبها لنفسه، ونسي أن الله هو واهب النعم، وهو الذي بيده كل شيء والقادر على كل شيء.



● أخلص النية وارض من قلبك بكل ما قسم الله لك لتعود البركة فيما أعطاك، واذكر ربك دائما بالحمد والشكر والثناء على الله ليحفظ لك نعمتك بالحمد، واحذر أن تطلق لنفسك العنان في الكبر والغرور فتجعل أي نجاح أو أي مكسب أو منصب سببا في الاستعلاء على الناس.



● لا تغلط غلطة قارون الغبي فتغتر برزق ربنا وتحدث نفسك والآخرين مدَّعيا أن ما أنت فيه من أرزاق جاءك بذكائك وحيلتك وشطارتك وعلمك وقدراتك الخارقة، ناسيا أو متناسيا الرزَّاق الأعظم، الذي بيده مقاليد حياتك ومماتك وبيده خيرك وشرك وبيده صحتك ومرضك، بيده فقرك وغناك، بيده كل شيء سبحانه وتعالى.



● الظُلم ثلاثة أقسام: ظُلم العبد فيما بينه وبين الله.. وظُلم العبد الأكبر الذي هو الشرك.. وظُلم العبد فيما بينه وبين الخلق.. فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك اللهُ منها شيئا، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة.

● سُئل أحدهم ما المروءة فقال: موالاة الأكفاء ومداجاة الأعداء.

- المداجاة هي المداراة أي لا تُظهر للأعداء ما عندك من عتاد وأسلحة.. وأصل المداجاة هو الدُجى أي الظلمة من الليل. والأكفاء جمع كفء يعني كفاءة وقال آخر: المروءة هي احتمال الجريرة وإصلاح أمر العشيرة.. أما النبل فهو: الحِلم عند الغضب والعفو عند القدرة “من كتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد”.



● بإرادتك تسمو وترتقي، وبيدك تغوص في الوحل، وتسقط في القاع، ولا سلطان عليك من إنس ولا جان.. وعليك أن تتحمل مسئولية اختيارك. هكذا يقول العقل.



● الرحمة جند من جنود الله

فلله جنود يرسلهم ويُسَخّرهم لخدمة بعض خلقه من البشر، الله عزيزٌ في خلقه، عليمٌ بمصالحهم، حكيمٌ في تدبير أمورهم.. الله هو الذي يعلم ما يَحيك في الصدور وما يُشغِل الأفئدة؛ فيرسل رحمته وسكينته لتطمئن بها بعض القلوب المكلومة والأفئدة المجروحة..



● الرحمة والسكينة من جنود الله، يرسلها على من يشاء من عباده في مواقف الشدة والعُسرة والآلام والجروح والأحزان.. تحسسوا نعم الله واطلبوا رحمة ربكم في كل مواقفكم فهي جند من جنود الله اللطيف الحليم.



● لا تغتر بحدث مهم في حياتك مهما بلغ حجمه في عين الناس، فالناس تنظر للأشياء بمنظور مادي دنيوي.. أما الحقيقة فكل خير هو من عند الله بمشيئته وإرادته.. فاشكر الله وقل الحمد لله وادعوه أن يجعل في كل أمرك خير وسعادة من فضل من الله ورحمته وكرمه وإحسانه ولطفه.

● المعيار الوحيد للأفضلية بين البشر عند الله هو “تقوى ربنا في السر والعلن، في الظاهر والباطن في القول والفعل”.. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اتق الله في نفسك اتق الله في مالك وفي أهلك وفي اقاربك وفي جيرانك اتق الله في مجتمعك اتق الله في وطنك.



● مبدأ ورثته عن أمي رحمة الله عليها، هو مبدأ وحكمة وأغلى وصية: أخلص لتراب بلدك في كل أحوالها. كانت أمي تقول: “البيت الذي تأكل فيه وتشرب لا تدعُ عليه بالخراب”.

Nasserkhkh69@yahoo.com

