تنفيذ 2736 شقة بمشروع سكن مصر بالشروق

كشف المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن استكمال التنفيذ بمشروع سكن مصر.

وأكد المهندس بسام محمد فضل أن مشروع سكن مصر يُعد من المشروعات القومية المهمة التي تنفذها الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يتم تسليمه كامل التشطيب بما يحقق جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز أن المشروع يضم إجمالي عدد الوحدات السكنية: 2736 وحدة والوحدات المنفذة حتى الآن: 2520 وحدة سكنية، والمرحلة الحالية: استكمال تنفيذ 9 عمارات ومتوسط مساحة الوحدة: 130 مترًا مربعًا.

ومن جانبه، أشار المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز للتنفيذ إلى أن الأعمال تسير بوتيرة متسارعة، مع استمرار العمل ليلًا ونهارًا للانتهاء من المشروع وتسليمه في التوقيت المحدد، مؤكدًا المتابعة المستمرة لكافة التفاصيل التنفيذية بالموقع.بناءا على توجيهات رئيس الجهاز.

وفي ختام الجولة، شدد رئيس جهاز مدينة الشروق على استمرار المرور الميداني والمتابعة اليومية لكافة مشروعات الإسكان، لضمان سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مؤكدًا أن جهاز المدينة يعمل بكل جهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان مدينة الشروق.

مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا ضمن برنامج مسكن.

وتلك القطع كان قد تم التقديم، والتي عليها خلال الفترة من 14 - 9 - 2025 إلى 13 - 11- 2025 بـ 18 مدينة.

وسيتم يوم الثلاثاء ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ إجراء القرعة للمتقدمين على قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بـ مدن ( 6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان ).

وستعقد القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا في الأيام المحددة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، وسيتم استبعاد المخالفين.

وأكدت الوزارة أن طرح تلك الأراضي يأتي في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم يوم الأحد المقبل الموافق 21/12/2025، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة، على أن يتم استكمال التسليم حتى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 وفقا للمواعيد المقررة.

منظومة طرح الأراضي

وأكد وزير الإسكان، حرص الوزارة على تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، مشددًا على التنظيم الجيد لمنظومة طرح الأراضي وتوفير مختلف سبل الدعم.

وأوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 593: 633، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢١، والقطع من 634: 673 يوم الإثنين٢٠٢٥/١٢/٢٢، والقطع من 674:

713، يوم الثلاثاء 23/ 12/ 2025، والقطع من 714: 753، يوم الأربعاء ٢٠٢٥/١٢/٢٤، والقطع من ٧٥٤: 793، يوم الخميس 25/12/2025.

وأضافوا أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 794: 833، يوم الأحد ٢٠٢٥/١٢/٢٨، والقطع من 834: 856، يوم الإثنين 29/ 12/ 2025، وتخصيص يومي الثلاثاء 30/ 12/ 2025، والأربعاء 31/ 12/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

