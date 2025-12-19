تووليت يحضر مفاجأة لجمهوره في حفل الكريسماس

18 حجم الخط

حسم المطرب الصاعد “تووليت” الجدل حول عودته للمسرح، معلنًا عن تفاصيل حفله المرتقب في القاهرة الجديدة، والذي وصفه بأنه لن يكون مجرد عرض غنائي، بل نقطة الانطلاق الرسمية لجولة غنائية عالمية (World Tour) ستحمل الهوية المصرية إلى قارات العالم.

ليلة للتاريخ في "إل أرينا"

وأكدت الشركة المنظمة أن يوم الخميس، 25 ديسمبر 2025، سيكون الموعد النهائي للحفل الذي سيقام في ساحة "إل أرينا" (El Arena) بطريق السخنة.

وأوضحت مصادر أن اختيار هذا التاريخ جاء تزامنًا مع احتفالات الكريسماس جاء ليضفي صبغة احتفالية عالمية على العرض.

تجربة بصرية ومفاجآت حصرية

من المقرر أن يشهد الحفل تقنيات عرض (Audio-Visual) تُستخدم لأول مرة، تدمج بين الأداء الحي والقصص المصورة التي تجسد عالم تووليت الغامض.

كما كشفت التسريبات عن نية الفنان تقديم أغنية جديدة "لأول مرة" كهدية لجمهوره تعويضًا عن فترة التأجيل السابقة.

أبرز ملامح الحفل

وطمأنت الشركة المنظمة الجمهور بأن جميع التذاكر المحجوزة مسبقًا (قبل التأجيل) تظل سارية وفعالة للموعد الجديد.

سيتضمن برنامج الحفل أشهر أغاني ألبوم "كوكتيل غنائي" الذي حقق أرقامًا قياسية، ومن أبرزها: "حبيبي ليه"، "ليجي ني"، و"عينيكي لون السما".

رسالة للجمهور

وفي لفتة إنسانية، توجه تووليت برسالة عبر حساباته الرسمية، اعتذر فيها عن التأجيل الخارج عن إرادته، قائلًا: "جمهور القاهرة أغلى جمهور.. التأخير كان غصب عني بس وعد هنعوضكم بحفلة للتاريخ.. كل تأخيرة وفيها خيرة".

