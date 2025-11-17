وزيرة التنمية المحلية: توفير 400 منحة لإنشاء مشروعات صغيرة للاجئين بالجيزة

18 حجم الخط

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إطلاق الوزارة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وبالشراكة مع منظمة بلان إنترناشونال المرحلة الأولى من مشروع المشروع التجريبي لسبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي وتطوير المهارات خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

وأشارت د. منال عوض إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة ووحدات الإدارة المحلية على المستويين المركزي والمحلي (محافظة – حي)، وتمكينها من تقديم خدمات أكثر كفاءة وشمولًا تستجيب لاحتياجات النازحين الأجانب والمجتمعات المضيفة في مجالات سبل العيش والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتخطيط المحلي والتنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق شهدت الفعالية التي نظمتها الوزارة بالعاصمة الجديدة افتتاح المرحلة الأولى من برامج بناء القدرات ضمن المشروع التجريبي لسبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ونجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، إلى جانب إيراج إيمومبردييف ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



ويستهدف المشروع تطوير مهارات وكفاءات مسؤولي الوزارة والمحليات من خلال تدريب 300 مسؤول على مدار ثلاث سنوات، عبر برامج تدريبية متخصصة ودعم فني وإشراف ميداني، بما يعزز قدرة الأجهزة المحلية على إدارة مبادرات التنمية والاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر عرضة.

كما يتضمن المشروع تنفيذ حزمة واسعة من التدخلات الاقتصادية والاجتماعية، تشمل التدريب المهني، والمنح الصغيرة لسبل العيش، ومبادرات الوصول إلى الأسواق، وأنشطة التماسك المجتمعي، حيث يوفر المشروع 400 منحة لإنشاء مشروعات صغيرة، ويقدّم تدريبًا مهنيًا لنحو 500 لاجئ ومواطن، إضافة إلى تطوير خمس ورش مهنية، وتنظيم جلسات حوار مجتمعي ومعارض منتجات ومبادرات توظيف لتعزيز التعايش والاندماج الاقتصادي.

ومن المقرر تنفيذ المشروع تجريبيًا في أحياء مختارة ذات كثافة عالية من النازحين الأجانب بمحافظة الجيزة خلال عام 2025، وتشمل مناطق الهرم وفيصل وأرض اللواء، على أن يتم التوسع لاحقًا ليشمل محافظتي القاهرة والإسكندرية، ويستهدف المشروع تحقيق فائدة مباشرة لما لا يقل عن 900 فرد من النازحين الأجانب والمجتمعات المضيفة، إلى جانب تعزيز قدرات الوزارة والمحليات في إدارة البرامج التنموية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

كما تركّز المرحلة الأولى التي تم افتتاحها بمقر وزارة التنمية المحلية على إعداد وتنفيذ حزمة متكاملة من برامج بناء القدرات، تستهدف كوادر مختارة من ديوان عام الوزارة ومحافظة الجيزة، وتشمل العاملين في الأحياء التى تتبع لها مناطق الهرم وفيصل وأرض اللواء، وذلك خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 22 ديسمبر 2025، بواقع نحو 130 متدربًا من مختلف المستويات الوظيفية، موزعين على برامج تدريبية تسير بشكل متوازٍ وفق خطة زمنية معتمدة.

