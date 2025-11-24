أليجري يتحدث عن فوز ميلان على إنتر في ديربي الغضب

18 حجم الخط

أعرب ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على غريمه التقليدي إنتر بهدف دون رد في قمة الجولة من الدوري الإيطالي، مؤكدًا أن الانتصار في المواجهات المباشرة يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على التركيز في المباريات المقبلة أمام الفرق الأقل ترتيبًا.

تعليق أليجري

وقال أليجري في تصريحاته عقب اللقاء: "المواجهات المباشرة هي مصدر فرح، لكن إذا خسرت نقاطًا بعد ذلك مع الفرق الصغيرة… أعتقد أن لدينا النقاط التي نستحقها، ويجب أن نتحسن".



وأشار المدرب الإيطالي إلى أن الفريق ما زال بحاجة إلى تطوير بعض الجوانب الفنية من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري.

كما تطرق أليجري إلى ملف ركلات الجزاء، موضحًا أن الجهاز الفني يعمل بجد على تجهيز اللاعبين وحراس المرمى لهذه المواقف الحاسمة، وأضاف: "تدريب ركلات الجزاء؟ لدينا كلاوديو فيليبي، وهو الأفضل في هذا المجال ويُجهز الحراس جيدًا لركلات الجزاء."

واختتم أليجري حديثه بالتأكيد على أن الفوز في الديربي يمنح الفريق دفعة قوية، لكنه ليس نهاية الطريق، مشددًا على ضرورة الاستمرار بالعمل والالتزام للحفاظ على وتيرة النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة.

