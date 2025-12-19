6 منح تحصل عليها العمالة غير المنتظمة خلال 2026.. شروط الحصول عليها.. وهذه خطوات التسجيل والحصر والفئات المستحقة

18 حجم الخط

تزامنًا مع قرب بداية العام الجديد 2026 يطرح العديد من المواطنين تساؤلات بشأن المنح التي تحصل عليها العمالة غير المنتظمة خلال 2026 وذلك وفقًا لما أقرته وزارة العمل وشروط وخطوات الحصول عليها.

ونستعرض خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة بشأن المنح التي تستحقها العمالة غير المنتظمة خلال 2026 وشروط الحصول عليها والفئات المستفيدة.

أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات

وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة البيانات منظومة العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملًا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة المستفيدة من برامج الرعاية الاجتماعية والصحية حوالي 250 ألف عامل، موضحة أن قاعدة البيانات مقسمة لعدة أقسام وهي: عمالة مستفيدة من المنح، وغير مستفيدة، وحصر تكاملات، حيث إن قاعدة البيانات التي تضم العمالة غير المنتظمة كبيرة وواسعة جدًّا.

وتستعد وزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة لصرف أول منحة للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، وذلك تزامنًا مع حلول بداية العام الجديد، حيث من المقرر أن يتم صرف منحة عيد الميلاد المجيد، وذلك لتوفير الدعم اللازم للأسر في الوقت المناسب وتمكينها من تلبية احتياجاتها خلال هذه المناسبة.

زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة

يذكر أنه تم زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لتصل إلى 1500 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة وضمان توفير الدعم المالي المستمر للفئات المستحقة.

منح تستحقها العمالة غير المنتظمة خلال 2026

منحة عيد الفطر.

عيد الأضحى.

عيد العمال.

المولد النبوي.

شهر رمضان.

عيد الميلاد المجيد.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وهي:

الحرفيون.

عمال البناء.

المزارعون.

عمال الصيد.

الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل

وتضمنت خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل لعام 2025 عدة خطوات أبرزها ما يلي:

الدخول للموقع الرسمي الخاص بالوزارة والدخول على الرابط تسجيل البيانات المطلوبة (الاسم رباعي- الرقم القومي للبطاقة المكون من 14 رقم- رقم المحمول- المؤهل الدراسي). كتابة حالة العمل سواء كانت مستمرة أم متوقفة. تسجيل اسم المحافظة محل الإقامة. بعد الانتهاء يتم الضغط على إرسال الموجودة أسفل الاستمارة الإلكترونية.

ويمكن للراغبين التسجيل التوجه لمكاتب إدارة العمالة غير المنتظمة المتواجدة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات والتي تقوم بعملية التسجيل.

حصر العمالة غير المنتظمة

وكانت الشيماء عبدالله، مدير عام إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، قالت: إن حصر العمالة غير المنتظمة يتم من خلال مفتشي وزارة العمل ومديرتها بالمحافظات، مبينة أن التسجيل يتم من خلال الشركة أو المقاول أو عن طريق مفتش المديرية، أو مفتش السلامة من داخل المشاريع القومية أو المشروعات الموجودة على مستوى المحافظة، حيث يقوم بتسجيل العمالة التي تعمل داخل تلك المشروعات ثم يحصرها ويسجيلها في قاعدة البيانات.

مديريات العمل داخل محافظات الجمهورية

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن التسجيل مستمر في جميع مديريات العمل داخل محافظات الجمهورية، وتشمل القائمة تلك القطاعات الموجودة في لائحة قانون العمل، وهم: قطاع المقاولات والزراعة والمحاجر والصيد والبحر والمؤقتين والموسميين، وتستهدف الوزارة حصر بعض العاملين بالقطاع غير الرسمي مثل عمال التراحيل وهذا بشكل مبدئي، لكن مستقبلًا مع صدور قانون العمل الجديد سيكون هناك فئات أخرى سيتم ضمها.

مراحل تطور زيادة منح العمالة غير المنتظمة

في 15 ديسمبر 2024 قرر محمد جبران وزير العمل رفع قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل، بدءًا من منحة عيد الميلاد المجيد المقرر صرفها في 7 يناير 2025، حيث من المتوقع أن تصل التكلفة السنوية لصرف المنح الست إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

ووجه الوزير، الإدارات المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مشددًا على أن هذه الزيادة تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعية إلى تعزيز سبل الدعم والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

