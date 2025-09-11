محمد جبران يشكر وزير الداخلية على جهود الوزارة في ضبط 11 شركة بدون ترخيص

وجه وزير العمل محمد جبران، الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيام 11 شركة "بدون ترخيص"، بالنصب والإحتيال على المواطنين بعقود عمل وهمية، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطها بمواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام،النشاط الوهمي لهذه الشركات..

وبحسب بيان "الداخلية "، أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام – الوثائق" قيام "11 شركة، بدون ترخيص" تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطها، وأنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "12 من مالكى ومديرى تلك الشركات، لـ2 منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم "عدد من جوازات السفر وطلبات التوظيف وعقود اتفاق عمل بالخارج، وعدد من الدفاتر والأكلاشيهات، وهواتف محمول، و 9 أجهزة لاب توب"، وبفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.