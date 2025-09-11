وزير العمل يوجه المديريات بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص الأجانب

عقد وزير العمل محمد جبران، اجتماعًا، اليوم الخميس، عن طريق "الفيديو كونفرانس" مع مديري مديريات العمل في المحافظات لحثهم على متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 داخل مواقع العمل والإنتاج في جميع أنحاء الجمهورية، وتكثيف حملات التفتيش على تراخيص عمل الأجانب كمرحلة أُولىّ من خطة التفتيش التي ستشمل كافة بنود "القانون" على مراحل.

وأكد الوزير حرص "الوزارة" على تنفيذ هذا القانون بكل حزم من أجل تعزيز جهود الدولة المصرية في بيئة عمل لائقة يزاد في الإنتاج ويتحقق فيها المزيد من الإستثمار، في إطار قانون يُنظم عملية الاستقرار في مواقع العمل لصالح صاحب العمل والعامل.

وأشاد الوزير بالحملات التي قام بها مُفتشي العمل أمس الأربعاء، وأسفرت عن تحرير 139 محضر تراخيص عمل أجانب، مؤكدًا على استمرار هذه "الحملات" لحين تسجيل كافة العمالة الأجنبية.

