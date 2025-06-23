توجيه مهم من جبران بشأن العمالة غير المنتظمة

زار محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، مقر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وكان في استقباله المهندس محمد سامي سعد، وأعضاء من مجلس الإدارة.

ويأتي لقاء الوزير اليوم في إطار التواصل المُستمر مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، للتشاور في كافة الملفات ذات الإهتمام المُشترك.

التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

وشدد وزير العمل، خلال اللقاء على أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة في مجالات التدريب المهني على المهن التي يحتاجها هذا "القطاع"،والعمل على تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء، لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج، بالمستويات المهارية المطلوبة، وكذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،وعمال التراحيل، وتقديم المزيد من الحماية والدعم لهم،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأثنى جبران على دور وجهود الإتحاد في مُشاركة الوزارة في كافة التشريعات والقرارات ذات الصلة بقضايا العمل.

دعم وحماية العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل

من جانبه رحب المهندس محمد سامي بالوزير جبران،والوفد المرافق له،وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد على التشاور الجاد والمُثمر مع وزارة العمل،مُثمنًا جهود "الوزارة" في ملفات التدريب المهني ودعم وحماية العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، والتوسع في قاعدة بياناتها، وكذلك إشراك كافة الأطراف المعنية في مناقشة قانون العمل الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه.

كما أشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في التنمية، كونه قطاعا إستراتيجيا يعمل فيه نحو 6 ملايين عامل في 25 ألف شركة تابعة للاتحاد.

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