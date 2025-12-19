حلمي طولان يهاجم محمود فايز: أعمل في هذه الوظيفة قبل أن يولد هؤلاء

18 حجم الخط

فتح حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني الذي شارك في بطولة كأس العرب 2025، النار على محمود فايز، محلل الأداء السابق في الجهاز الفني للمنتخب، موضحًا أسباب عدم تواجده ضمن الجهاز المعاون خلال البطولة.

وقال حلمي طولان في تصريحات تليفزيونية: "اخترت محلل أداء معين في اتحاد الكرة، لكنني استبعدته بسبب طريقة تعامله في أحد المواقف.

وأضاف: المحلل هو محمود فايز، والاستبعاد جاء بسبب أسلوبه الذي لم يعجبني، فاحتفظت بمحلل أداء آخر معي في المنتخب، هو كان يتصرف بمفرده دون الرجوع إلي، لذا أعدته للجهاز من جديد.

وتابع: “محمود فايز ليس له أي صلاحيات ليقرر بقاء أو رحيل أي شخص، وأنا أعمل في هذه الوظيفة منذ زمن طويل، قبل أن يولد هؤلاء”.

منتخب مصر الثاني يودع بطولة كأس العرب

وكان منتخب مصر الثاني ودع بطولة كأس العرب 2025 بقطر، من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام منتخب الأردن بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بالجولة الثالثة والأخيرة.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب برصيد نقطتين، جمعهم من 3 مباريات.

وجاءت نتائج منتخب مصر في بطولة كأس العرب بقيادة حلمي طولان كالتالي:

1 ـ تعادل مع منتخب الإمارات بنتيجة 1 ـ 1

2 ـ تعادل مع منتخب الكويت بنتيجة 1 ـ 1

3 - خسر من منتخب الأردن بتيجة 3 ـ 0

