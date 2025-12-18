بعد الخروج من كأس العرب، حلمي طولان ضيف مدحت شلبي في "يا مساء الأنوار"

18 حجم الخط

يستضيف الإعلامي الرياضي مدحت شلبي الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني في حلقة الليلة من برنامج “يا مساء الأنوار” على قناة MBC مصر.

ويتحدث طولان خلال اللقاء عن أسباب الإخفاق الأخير للمنتخب في كأس العرب، والخروج من الدور الأول، وهل تخلت المنظومة عن دعمه، ومن يتحمل مسؤولية ما حدث.

كما يتحدث طولان أيضا عن موقف بعض الأندية من عدم ترك بعض اللاعبين للمنتخب الثاني، ويتحدث عن علاقته بحسام حسن مدرب المنتخب الأول ولماذا لم يحدث تنسيق بينهما.

وفي وقت سابق أكد حلمي طولان، أنه لم يعترض أو يوافق على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأوضح طولان أن أعضاء اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، فكروا في جهاز آخر لتولي قيادة منتخب مصر في كأس العرب، ولم يوافق أحد من المدربين المختارين على العمل مع الفريق ثلاثة أشهر فقط، وهو ما جعلني أوافق على تحمل المسئولية بطلب من رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، ووافقت وضحيت بنفسي للخروج من المأزق.

منتخب مصر تدرب 24 يوما فقط

وأكمل حلمي طولان، أغلب منتخبات بطولة كأس العرب يتم إعدادها منذ أربع سنوات مثل السعودية والجزائر والمغرب والأردن، أما منتخب مصر فقد جرى إعداده في 24 يوما فقط، بمعدل 8 أيام في كل توقف دولي، خاض خلالها منتخب مصر 6 مباريات دولية فقط، فهل هذا يكفي لإعداد فريق لمواجهة منتخبات قوية بحجم بطولة كأس العرب.

