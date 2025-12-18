الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد الخروج من كأس العرب، حلمي طولان ضيف مدحت شلبي في "يا مساء الأنوار"

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو
18 حجم الخط

يستضيف الإعلامي الرياضي مدحت شلبي الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني في حلقة الليلة من برنامج “يا مساء الأنوار” على قناة MBC مصر.

 

ويتحدث طولان خلال اللقاء عن أسباب الإخفاق الأخير للمنتخب في كأس العرب، والخروج من الدور الأول، وهل تخلت المنظومة عن دعمه، ومن يتحمل مسؤولية ما حدث.

 

كما يتحدث طولان أيضا عن موقف بعض الأندية من عدم ترك بعض اللاعبين للمنتخب الثاني، ويتحدث عن علاقته بحسام حسن مدرب المنتخب الأول ولماذا لم يحدث تنسيق بينهما.

 

وفي وقت سابق أكد حلمي طولان، أنه لم يعترض أو يوافق على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر.

 

وأوضح طولان أن أعضاء اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، فكروا في جهاز آخر لتولي قيادة منتخب مصر في كأس العرب، ولم يوافق أحد من المدربين المختارين على العمل مع الفريق ثلاثة أشهر فقط، وهو ما جعلني أوافق على تحمل المسئولية بطلب من رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، ووافقت وضحيت بنفسي للخروج من المأزق.

 

منتخب مصر تدرب 24 يوما فقط

وأكمل حلمي طولان، أغلب منتخبات بطولة كأس العرب يتم إعدادها منذ أربع سنوات مثل السعودية والجزائر والمغرب والأردن، أما منتخب مصر فقد جرى إعداده في  24 يوما فقط، بمعدل 8 أيام في كل توقف دولي، خاض خلالها منتخب مصر 6 مباريات دولية فقط، فهل هذا يكفي لإعداد فريق لمواجهة منتخبات قوية بحجم بطولة كأس العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حلمي طولان الكابتن حلمي طولان منتخب مصر كأس العرب مدحت شلبي برنامج يا مساء الأنوار

مواد متعلقة

أحمد حسن: حلمي طولان كان سيعتذر عن منصبه بعد المعسكر الثاني

الأكثر قراءة

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

المغرب يحرز هدفا عالميا في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

انتخابات النواب 2025، ضبط 8 أشخاص بـ3 محافظات بتهمة توزيع رشاوى مالية على الناخبين

محمد منير يشعل ستاد لوسيل بمباراة المغرب والأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يشترط أن يرى المستخير رؤيا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل وجود الآيات القرآنية بغرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كيف يتعامل المسلم مع شهر رجب؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads