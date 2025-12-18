الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

طيران الاحتلال يستهدف شرق دير البلح داخل الخط الأصفر وسط غزة

غزة
غزة
18 حجم الخط

 أفادت شبكة «العربية»، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شرق دير البلح داخل الخط الأصفر وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إخبارية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على بني سهيلا في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

وفاة 17 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال بسبب البرد القارس في قطاع غزة

وأمس، أعلن الدفاع المدني بغزة انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة.

 

مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار

وقال الدفاع المدني بغزة في تصريحات له أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقوا نتيجة السيول ومياه الأمطار.

وذكر الدفاع المدني بغزة: تلقينا نحو 5 آلاف نداء استغاثة منذ بدء المنخفضات وآلاف الأسر بلا مأوى بعد غرق خيامها.

وكشف الدفاع المدني بغزة وفاة 17 فلسطينيا إثر انهيار المباني في قطاع غزة بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة غزة الخط الأصفر دير البلح الاحتلال الإسرائيلي طيران الاحتلال

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يشن غارة علي خان يونس جنوبي قطاع غزة

وزير الخارجية يؤكد أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة

حماس: الخروقات الإسرائيلية تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قافلة المساعدات رقم 95 تتحرك إلى غزة لدعم المتضررين بالأغذية والأدوية

الأكثر قراءة

إدارة الباراشوت، حلمي طولان يهاجم أحمد دياب بعد الخروج من كأس العرب

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم محمد زهران في دائرة المطرية

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

فيفا يعلن صاحب المركز الثالث في كأس العرب 2025

كاترين تسجل صفر مئوية، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع صوت الحمار في منام العزباء وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

مفتي الجمهورية يوضح فضل اتباع الجنائز عند نزول المطر

هل يأثم من لم يتزوج؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads