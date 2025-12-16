قافلة المساعدات رقم 95 تتحرك إلى غزة لدعم المتضررين بالأغذية والأدوية

18 حجم الخط

تحركت صباح الثلاثاء شاحنات قافلة المساعدات رقم 95 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن الجهود الإنسانية المستمرة لتلبية احتياجات السكان المتضررين.

ووفقا لقناة القاهرة الإخبارية تأتي هذه القافلة ضمن سلسلة قوافل منتظمة تقدمها السلطات المصرية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والشركاء الدوليين، وتحمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية أساسية، بالإضافة إلى مساعدات عاجلة للمتضررين من الأوضاع الإنسانية الصعبة، في محاولة للتخفيف من آثار الأزمات وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان في القطاع.

على جانب آخر ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، الإثنين، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171,145 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدان، و6 إصابات، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 393 شهيدا، و1068 مصابا، وجرى انتشال 632 جثمانا.

