الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الحصر العددي للجنة 44 بالمطرية تظهر تقدم دودو العمدة

غلق صناديق الاقتراح
غلق صناديق الاقتراح بالمطرية
18 حجم الخط

انتهت عملية الحصر العددي بلجنة رقم 44 بمدرسة النصر سكول بدائرة المطرية، بحضور مندوبي المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاءت نتيجة الحصر العددي باللجنة، وفقا لمحضر الفرز النهائي الذي حصلت عليها فيتو كالتالي:

وائل الطحان 268 صوتا

علي الدمرداش 371 صوتا

دودو العمدة  601 صوت

دكتور محمد زهران  364 صوتا

ورصدت عدسة فيتو انتظام عملية الاقتراع داخل اللجان الفرعية بالمدرستين عثمان بن عفان وشجرة مريم بمنطقة المطرية، ومشاركة ملحوظة في التصويت بانتخابات مجلس النواب.
 

 كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فتح لجان الاقتراع في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالداخل في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، للتنافس على 101 مقعد، من خلال 4494 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويُثبت ذلك بمحضر اللجنة حتى إن لم يحضر مندوبو المرشحين أو القوائم.
ويُسمح للناخبين بالدخول حسب أولوية الحضور، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح بدخولهم وفقًا لعدد كبائن الاقتراع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحصر العددي انتخابات مجلس النواب 2025 مدرسة النصر سكول دائرة المطرية

الأكثر قراءة

شاهد، فرحة لاعبي منتخب المغرب بعد الفوز بكأس العرب

إدارة الباراشوت، حلمي طولان يهاجم أحمد دياب بعد الخروج من كأس العرب

مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم محمد زهران في دائرة المطرية

نهائي كأس العرب، المغرب يتقدم على الأردن 0/1 في الشوط الأول

فيفا يعلن صاحب المركز الثالث في كأس العرب 2025

سلوى عثمان تكشف طبيعة دورها في "أب ولكن"

كاترين تسجل صفر مئوية، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

نهائي كأس العرب، علوان يسجل هدف الأردن الثاني في مرمى المغرب

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع صوت الحمار في منام العزباء وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

مفتي الجمهورية يوضح فضل اتباع الجنائز عند نزول المطر

هل يأثم من لم يتزوج؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads