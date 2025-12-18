الحصر العددي للجنة 44 بالمطرية تظهر تقدم دودو العمدة

18 حجم الخط

انتهت عملية الحصر العددي بلجنة رقم 44 بمدرسة النصر سكول بدائرة المطرية، بحضور مندوبي المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاءت نتيجة الحصر العددي باللجنة، وفقا لمحضر الفرز النهائي الذي حصلت عليها فيتو كالتالي:

وائل الطحان 268 صوتا

علي الدمرداش 371 صوتا

دودو العمدة 601 صوت

دكتور محمد زهران 364 صوتا

ورصدت عدسة فيتو انتظام عملية الاقتراع داخل اللجان الفرعية بالمدرستين عثمان بن عفان وشجرة مريم بمنطقة المطرية، ومشاركة ملحوظة في التصويت بانتخابات مجلس النواب.



كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فتح لجان الاقتراع في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالداخل في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، للتنافس على 101 مقعد، من خلال 4494 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويُثبت ذلك بمحضر اللجنة حتى إن لم يحضر مندوبو المرشحين أو القوائم.

ويُسمح للناخبين بالدخول حسب أولوية الحضور، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح بدخولهم وفقًا لعدد كبائن الاقتراع.

