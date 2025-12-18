6 قتلى في تحطم طائرة بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

18 حجم الخط

أفادت شبكة «العربية»، في نبأ عاجل لها، بمقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة بولاية نورث كارولاينا الأمريكية.

تحطم مقاتلة إف-16 أمريكية جنوب كاليفورنيا

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف-16 سي فايتنج فالكون" في جنوب كاليفورنيا أثناء مهمة تدريبية.

وذكرت صحيفة "آي بي سي 7": "استجاب رجال الإطفاء في مقاطعة سان برناردينو في كاليفورنيا لحادث تحطم طائرة إف-16 سي فايتنج فالكون بالقرب من مطار ترونا".

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان "في حوالي الساعة 10:45 صباحًا، قفز طيار ثندربيرد بالمظلة بسلام من طائرة إف-16 سي فايتنج فالكون أثناء مهمة تدريبية فوق مجال جوي خاضع للمراقبة".

اندلاع حريق نتيجة سقوط الطائرة

وأكدت القوات الجوية أن "حالة الطيار مستقرة ويتلقى الرعاية".

وصرحت إدارة الإطفاء بأن الطيار أصيب بإصابات غير مهددة للحياة، كما أفادت باندلاع حريق نتيجة سقوط الطائرة.

وأعلنت قاعدة "إدواردز" الجوية أنها أرسلت فريق استجابة بيئية إلى موقع التحطم للتعامل مع أي مواد سامة، فيما أشارت السلطات إلى أن الحادث قيد التحقيق.

