تحطم مقاتلة هندية خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران (فيديو)

شهد اليوم الختامي لمعرض دبي للطيران، تحطم طائرة HAL Tejas Mk1 الهندية أثناء تنفيذها عرضًا جويًا فوق مطار آل مكتوم الدولي.

وأعلن سلاح الجو الهندي مقتل الطيار في حادث تحطم المقاتلة.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقتل الطيار، مضيفا أن الفرق المعنية تعاملت على الفور مع الحادث.

وكانت الدورة الـ 19 لهذا المعرض انطلقت في 17 نوفمبر الحالي، واستمرت حتى اليوم الجمعة (21 نوفمبر) بمشاركة المئات من قادة القطاع.

فيما استضاف المعرض أكثر من 1,500 جهة عارضة، 440 منها سجل مشاركته الأولى، إلى جانب 148,000 زائر، و490 وفدًا عسكريًا ومدنيًا من 115 دولة.

كما احتضن هذا المعرض السنوي 21 جناحًا، من ضمنها المشاركة الأولى للمملكة المغربية، إلى جانب 98 منطقة عرض إضافية بمساحة 8,000 متر مربع، فضلًا عن 120 شركة ناشئة و50 مستثمرًا.

وذكر مكتب دبي الإعلامي في بيان: "في حادث مؤلم وقع منذ قليل، لقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه اليوم حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز ’تيجاس‘ متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران. تعاملت الفرق المعنية على الفور مع الحادث".

