القيادة الوسطى الأمريكية تعلن حصيلة عمليات موسعة ضد داعش في سوريا

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها، بالتنسيق مع شركائها على الأرض، نفذت منذ شهر يوليو الماضي نحو 80 عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، استهدفت ملاحقة العناصر الإرهابية ومنع تحركاتها، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي والقضاء على أي تهديدات محتملة.

مقتل واعتقال عناصر بارزة من تنظيم داعش الإرهابي خلال ستة أشهر



وأوضحت القيادة الوسطى أن العمليات الأخيرة أسفرت عن مقتل 14 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب اعتقال 119 آخرين خلال الشهور الستة الماضية، مشيرة إلى أن هذه الضربات المركزة وجهت ضربة قوية لقدرات التنظيم البشرية والتنظيمية.

إحباط محاولات إعادة تنظيم صفوف داعش ومنع تنفيذ هجمات عالمية



وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن هذه العمليات نجحت في إحباط محاولات تنظيم داعش لإعادة ترتيب صفوفه أو استعادة قدرته على التخطيط لشن هجمات داخل سوريا أو على المستوى الدولي، مشددة على استمرار العمل العسكري والاستخباراتي لمنع التنظيم من استغلال أي فراغ أمني أو إعادة بناء نفوذه.

وذكر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن الهجوم الإرهابي الأخير الذي أودى بحياة جنديين أمريكيين ومترجم مدني في سوريا يؤكد استمرار تهديد تنظيم داعش.

وأضاف باراك، أن هذا التهديد ليس ضد سوريا فحسب، بل يستهدف الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة.

وأكد باراك أن الولايات المتحدة ما زالت "ثابتة في حزنها وحزمها" بعد الكمين الذي وصفه بـ"الجبان"، مشددا على أن هذا الهجوم يبرز خطورة التنظيم وغدره باستهداف الاستقرار والأمن.

