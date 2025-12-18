رسميا، منتخب مصر يواجه إسبانيا في مارس المقبل استعدادا لكأس العالم 2026

18 حجم الخط

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، رسميًا، عن إقامة مباراة بين منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره إسبانيا، خلال توقف مارس المقبل، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر حاليًا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقبلة، وستكون أول مباراة أمام زيمبابوي يوم الإثنين المقبل.

منتخب مصر يواجه إسبانيا قبل كأس العالم 2026

وتأتي تلك المباراة في التوقف الدولي المقبل في شهر مارس ويعتبر آخر توقف قبل خوض مسابقة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم 2026 المقبل في شهر يونيو.

مجموعة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026

ويرغب منتخب إسبانيا في مواجهة المنتخب المصري ليستعد جيدًا للمنتخبين العربي والإفريقي معه في المجموعة، رجال دي لافوينتي معهم الرأس الأخضر، السعودية وأوروجواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

أما منتخب مصر بقيادة حسام حسن، يرغب في الاستعداد الجيد لبطولة كأس العالم بمواجهة فريق أوروبي قوي استعدادًا لـ منتخب بلجيكا الذي يقع معنا في المجموعة.

منتخب مصر يقع ضمن منافسات المجموعة السابعة من البطولة رفقة منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

