رسميا، تحديد موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، رسميًا، اليوم الخميس، عن موعد ومكان المواجهة المرتقبة بين بطلي الأمريكتين وأوروبا "فيناليسيما"، والتي ستقام في 2026.

وستجمع المباراة بين الأرجنتين بطلة كوبا أمريكا 2024، وإسبانيا بطل يورو 2024، في مواجهة بين بطلَي القارتين.

وتُقام بطولة "الفيناليسيما" في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، وهي تحتفي بالتميز الكروي من خلال جمع أفضل ما في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وصرح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، قائلًا: "ترمز هذه المباراة إلى اتحاد قارتين كرويتين، وتُبرز الانتشار العالمي لرياضتنا في مواجهة مرموقة للغاية. نتطلع إلى أمسية لا تُنسى من كرة القدم الاحترافية والاحتفالات الدولية".

موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما

ستُقام المباراة بين الأرجنتين وإسبانيا في قطر يوم الجمعة 27 مارس 2026، وفق إعلان مشترك بين اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بالتعاون مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF).

وستُقام المباراة على ملعب لوسيل، وتنطلق في تمام الساعة (6:00 مساءً بتوقيت غرينتش).

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بتنظيم المباراة وبيع التذاكر، إلا أن اللجنة قالت في بيانها إنها ستعلنها في الأسابيع المقبلة.

