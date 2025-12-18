الخميس 18 ديسمبر 2025
خارج الحدود

زيلينسكي: نواجه عجزا في المساعدات يصل إلى 50 مليار يورو في 2026

زيلينسكي
زيلينسكي
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الخميس: نواجه عجزا في المساعدات يصل إلى 50 مليار يورو في 2026، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «الشرق ـ بلومبرج».

 

ألمانيا تعهدت بتخصيص 13.5 مليار دولار

وأمس، قال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، إن ألمانيا تعهدت بتخصيص 13.5 مليار دولار لدعمنا العام المقبل.

 

أمن أوروبا مرتبط بشكل وثيق بأمن أوكرانيا

من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مساء أمس الأربعاء، إن الأمن الأوروبي أصبح علي المحك.

وبحسب وكالات إخبارية، أضاف المستشار الألماني: "أمن أوروبا مرتبط بشكل وثيق بأمن أوكرانيا ومصيرها".

 

اتفاق أمريكي أوروبي لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

والإثنين الماضي، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: إن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وصفها بأنها مماثلة للمادة الخامسة من معاهدة حلف الناتو.

وجاء في بيان صحفي مشترك مع زيلينسكي، استعرض فيه ميرتس جهود الوساطة المكثفة التي تهدف لتمهيد طريق نحو وقف لإطلاق النار.

وأضاف المستشار الألماني: "هذا حقا اتفاق بعيد المدى وغني بالمحتوى، لم يكن لدينا مثله من قبل: كل من الأوروبيين والأمريكيين مستعدون بشكل مشترك لتقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا".

وتابع ميرتس: "أشار فلاديمير زيلينسكي في هذا السياق إلى المادة الخامسة من معاهدة الناتو (تنص المادة على أن الهجوم على أي عضو هو هجوم على الحلف بأكمله) – أي أن الحديث يدور حول ضمانات أمنية مماثلة لأوكرانيا".

وأوضح المستشار الألماني أن الجانب الأمريكي "تعهد سياسيا، وفي المستقبل قانونيا، بالالتزامات المقابلة"، مشيرا إلى التزام الولايات المتحدة بضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا على المستويين السياسي والقانوني.

 

الزخم الدبلوماسي الأكبر منذ بداية الأزمة

وأكد أن المجتمع الدولي يشهد حاليا "الزخم الدبلوماسي الأكبر منذ بداية الأزمة" في فبراير 2022، معتبرا أن هناك الآن "فرصة لعملية سلام حقيقية" في أوكرانيا، على الرغم من أن هذه "النبتة لا تزال صغيرة".

كما كشف ميرتس عن إجراء "مفاوضات سرية مكثفة" بين الأطراف الأوكرانية والأمريكية والأوروبية في برلين خلال اليومين الماضيين، وأشاد بالدور الرئيسي الذي لعبه المبعوثان الخاصان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وقال: "لولا جهودهما الدؤوبة ولولا التزام الرئيس ترامب، لما كنا نشهد الزخم الإيجابي الذي نمر به هنا في هذه الساعات بالذات".

