بعد تصريحاته عن روسيا، المجر تشكك في بقاء أمين عام الناتو بمنصبه

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “ الناتو” مارك روته، خلال مؤتمر صحفي في برلين: إن الحلف يجب أن يكون مستعدًا لحجم الحرب التي تحملها أجدادنا وأجداد أجدادنا.

المجر تنتقد تصريحات أمين عام الناتو حول روسيا

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الأحد، عن شكوكه في أن يحتفظ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بمنصبه بعد تصريحاته عن صراع محتمل مع روسيا.

وقال أوربان في مقابلة مع موقع Mandiner المجري، إن هناك وجهات نظر مختلفة جذريًا في الوقت الحالي لدى كل من أوروبا وأمريكا بشأن الصراع في أوكرانيا.

وأضاف أوربان إن "تصريحات مارك روته تثير القلق فعلًا، لأنها بالإضافة إلى استحضار أهوال الحروب الماضية، تتعارض أيضًا مع ما يقوله الأمريكيون حول التسوية الأوكرانية"، مضيفًا: "السؤال المطروح هو: ما الذي سيقوله الرئيس الأميركي حيال هذا الأمر؟ وهل يمكن لأمين عام الناتو البقاء بمنصبه بعد ذلك؟".

اختلاف في وجهات النظر بين أمريكا وأوروبا بشأن أوكرانيا

وتابع: إن وضعًا غير مسبوق نشأ داخل حلف الناتو، حيث "تريد أمريكا السلام، لكن أوروبا تقرع طبول الحرب".

ومن جهته، وصف الكرملين تصريحات أمين عام الناتو حول الاستعداد للحرب مع روسيا بغير المسؤولة، لافتًا إلى أنها تظهر أنه لا يدرك حقًا الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي إن "هذا التصريح يبدو أنه صدر عن ممثل لجيل تمكن من نسيان ما كانت عليه الحرب العالمية الثانية في الواقع"، مردفًا: "إنهم لا يدركون (ما كانت عليه الحرب)، وللأسف، فإن روته، بإدلائه بمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، لا يعي ببساطة ما يتحدث عنه".

