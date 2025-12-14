الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد تصريحاته عن روسيا، المجر تشكك في بقاء أمين عام الناتو بمنصبه

أمين عام الناتو
أمين عام الناتو
18 حجم الخط

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “ الناتو” مارك روته، خلال مؤتمر صحفي  في برلين: إن الحلف يجب أن يكون مستعدًا لحجم الحرب التي تحملها أجدادنا وأجداد أجدادنا.

المجر تنتقد تصريحات أمين عام الناتو حول روسيا

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الأحد، عن شكوكه في أن يحتفظ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بمنصبه بعد تصريحاته عن صراع محتمل مع روسيا.

وقال أوربان في مقابلة مع موقع Mandiner المجري، إن هناك  وجهات نظر مختلفة جذريًا في الوقت الحالي لدى كل من أوروبا وأمريكا بشأن الصراع في أوكرانيا.

وأضاف أوربان إن "تصريحات مارك روته تثير القلق فعلًا، لأنها بالإضافة إلى استحضار أهوال الحروب الماضية، تتعارض أيضًا مع ما يقوله الأمريكيون حول التسوية الأوكرانية"، مضيفًا: "السؤال المطروح هو: ما الذي سيقوله الرئيس الأميركي حيال هذا الأمر؟ وهل يمكن لأمين عام الناتو البقاء بمنصبه بعد ذلك؟".

اختلاف في وجهات النظر بين أمريكا وأوروبا بشأن أوكرانيا 

 وتابع: إن وضعًا غير مسبوق نشأ داخل حلف الناتو، حيث "تريد أمريكا السلام، لكن أوروبا تقرع طبول الحرب".

ومن جهته، وصف الكرملين تصريحات أمين عام الناتو حول الاستعداد للحرب مع روسيا بغير المسؤولة، لافتًا إلى أنها تظهر أنه لا يدرك حقًا الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي إن "هذا التصريح يبدو أنه صدر عن ممثل لجيل تمكن من نسيان ما كانت عليه الحرب العالمية الثانية في الواقع"، مردفًا: "إنهم لا يدركون (ما كانت عليه الحرب)، وللأسف، فإن روته، بإدلائه بمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، لا يعي ببساطة ما يتحدث عنه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روسيا الناتو المجر برلين حلف شمال الأطلسي رئيس الوزراء المجري أوكرانيا أوروبا

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا ويوافق على تجميد أصول روسيا لأجل غير مسمى

الكرملين: روسيا تريد سلاما دائما وليس هدنة مؤقتة في أوكرانيا

ترامب: النزاع في أوكرانيا قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة

الناتو: ينبغي أن تمتلك أوكرانيا كل ما يلزمها للدفاع عن نفسها

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتعادل مع ماينز 1-1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، أبرز مؤلفات الإمام علي زين العابدين وأشهر أقواله

دار الإفتاء عن واقعة التنمر على أحمد السقا: إثم عظيم يقع ضمن كبائر الذنوب (فيديو)

الإفتاء توضح الحكمة من سكتات النبي في الصلاة الجهرية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads