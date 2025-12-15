المستشار الألماني: اتفاق أمريكي أوروبي لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مماثلة للمادة الخامسة من الناتو

18 حجم الخط

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين: إن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وصفها بأنها مماثلة للمادة الخامسة من معاهدة حلف الناتو.

ميرتس: اتفاق أمريكي أوروبي لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

وجاء في بيان صحفي مشترك مع زيلينسكي، استعرض فيه ميرتس جهود الوساطة المكثفة التي تهدف لتمهيد طريق نحو وقف لإطلاق النار.

وأضاف المستشار الألماني: "هذا حقا اتفاق بعيد المدى وغني بالمحتوى، لم يكن لدينا مثله من قبل: كل من الأوروبيين والأمريكيين مستعدون بشكل مشترك لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".

وتابع ميرتس: "وأشار فلاديمير زيلينسكي في هذا السياق إلى المادة الخامسة من معاهدة الناتو (تنص المادة على أن الهجوم على أي عضو هو هجوم على الحلف بأكمله) – أي أن الحديث يدور حول ضمانات أمنية مماثلة لأوكرانيا".

وأوضح المستشار الألماني أن الجانب الأمريكي "تعهد سياسيا، وفي المستقبل قانونيا، بالالتزامات المقابلة"، مشيرا إلى التزام الولايات المتحدة بضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا على المستويين السياسي والقانوني.

وأكد أن المجتمع الدولي يشهد حاليا "الزخم الدبلوماسي الأكبر منذ بداية الأزمة" في فبراير 2022، معتبرا أن هناك الآن "فرصة لعملية سلام حقيقية" في أوكرانيا، على الرغم من أن هذه "النبتة لا تزال صغيرة".

كما كشف ميرتس عن إجراء "مفاوضات سرية مكثفة" بين الأطراف الأوكرانية والأمريكية والأوروبية في برلين خلال اليومين الماضيين، وأشاد بالدور الرئيسي الذي لعبه المبعوثان الخاصان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وقال: "لولا جهودهما الدؤوبة ولولا التزام الرئيس ترامب، لما كنا نشهد الزخم الإيجابي الذي نمر به هنا في هذه الساعات بالذات".

المستشار الألماني يكشف 5 أهداف متفق عليها بين الأوكرانيين والأوروبيين والأمريكيين

وحدد ميرتس خمسة أهداف متفق عليها بين الأوكرانيين والأوروبيين والأمريكيين:

وقف إطلاق نار يحافظ على سيادة الدولة الأوكرانية.

تأمين هذا الوقف بضمانات أمنية "قانونية ومادية جوهرية" من الولايات المتحدة وأوروبا، وصف ما طرحه الأمريكيون بأنه "تقدم مهم جدا".

العمل معا كأوكرانيين وأوروبيين وأمريكيين لتحقيق وقف إطلاق النار.

أن يزيد وقف إطلاق النار من تقارب أوروبا، دون الإضافة بوحدة وقوة الناتو والاتحاد الأوروبي.

أن يحافظ على المنظور الأوروبي لأوكرانيا ويمكن إعادة إعمارها.

